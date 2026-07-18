Сладкие секреты: 3 способа заготовить лесную землянику на зиму

Короткий сезон лесной земляники — всего 2–3 недели — заставляет нас дорожить каждой собранной ягодой. Чтобы продлить удовольствие и наслаждаться этим неповторимым ароматом в холода, существует несколько надежных способов заготовки. Рассказываем, как сохранить лесную землянику на зиму, приготовив варенье, ароматный компот и сладкую ягоду, протертую с сахаром, без варки. Выбирайте тот рецепт, что больше по душе, и вперед, сохранять лето в банках!

Классическое варенье из лесной земляники на зиму

Это самый популярный рецепт из лесной земляники на зиму. Густое, ароматное, с целыми ягодами — такое варенье станет идеальным дополнением к чаю или начинкой для пирогов.

Ингредиенты:

земляника лесная — 1000 г;

сахар — 1500 г.

Как приготовить:

Ягоды переберите, удалите чашелистики и аккуратно промойте в дуршлаге, дайте воде стечь. Ошпарьте ягоды кипятком. Сложите землянику в эмалированную кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на 6 часов — ягоды должны пустить сок. Поставьте посуду на средний огонь, аккуратно перемешайте деревянной лопаткой, чтобы поднять сахар со дна. Варите, периодически помешивая и снимая пену, до готовности. Проверить готовность просто: капля сиропа на блюдце не должна растекаться. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам и закатайте.

Калорийность на 100 г: примерно 250 ккал.

Полезные свойства: сохраняет часть витамина С и антиоксидантов, полезно для иммунитета и поддержания тонуса организма.

Классическое варенье из лесной земляники на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Компот из лесной земляники на зиму

Компот из лесной земляники на зиму — освежающий витаминный напиток, который напомнит о лете. Готовить его проще простого.

Ингредиенты на банку 2 литра:

земляника лесная — заполнить 1/2 или 1/3 банки;

вода — 1–1,5 л;

сахар — 150 г;

лимонная кислота — 1–2 г (на кончике ножа).

Как приготовить:

Ягоды промойте, удалите чашелистики и уложите в чистые стерилизованные банки. В кастрюле вскипятите воду с сахаром и лимонной кислотой. Залейте ягоды горячим сиропом, оставьте на 10 минут. Затем слейте сироп, снова вскипятите и залейте ягоды второй раз. Немедленно закатайте банки прокипяченными крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Калорийность на 100 мл: примерно 40–50 ккал.

Полезные свойства: содержит витамин С и фолиевую кислоту, помогает укрепить иммунитет и поддерживает водный баланс.

Лесная земляника, протертая с сахаром, на зиму (без варки)

Самый полезный способ, который отвечает на вопрос, как заготовить лесную землянику на зиму максимально бережно, сохраняя максимум витаминов. В этой заготовке сохраняются все микроэлементы, ведь ягоды не проходят термическую обработку.

Ингредиенты:

земляника лесная — 1000 г;

сахар — 1500 г.

Как приготовить:

Ягоды переберите, удалите чашелистики. Промойте в дуршлаге и тщательно просушите на полотенце — влага сокращает срок хранения. Сложите сухие ягоды в чистую миску (лучше стеклянную или пластиковую) и разомните деревянной толкушкой. Используйте деревянные или пластиковые инструменты, чтобы избежать окисления и разрушения витамина С. Добавьте сахар и тщательно перемешивайте деревянной ложкой до полного его растворения. Разложите готовое сырое варенье по стерилизованным и сухим банкам, закатайте стерильными крышками. Храните строго в холодильнике.

Калорийность на 100 г: примерно 220–230 ккал.

Полезные свойства: максимально сохраняет все полезные вещества, особенно витамин С и марганец, поддерживает иммунитет и помогает бороться с авитаминозом зимой.

Пусть эти рецепты помогут вам сохранить кусочек солнечного лета и ароматного леса для долгих зимних вечеров. Приятного аппетита и удачных заготовок!

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