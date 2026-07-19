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19 июля 2026 в 14:01

Мешаю яйца и молоко — пеку нежный клафути с вишней: пирог не забитый мукой, нежный, как облако

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом, всегда выручает клафути. Этот французский десерт готовится буквально за несколько минут, а получается невероятно нежным, с легкой кремовой текстурой и сочной вишней.

Главный секрет клафути — минимум муки.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 2 шт., сахар — 1–2 ст. л., молоко — 200 мл, мука — 100 г, сливочное масло — 20 г, ванилин — 1/3 ч. л., вишня без косточек — 250–300 г.

Яйца взбейте с сахаром до легкой пены, добавьте ванилин и молоко, затем постепенно всыпьте муку и перемешайте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, равномерно распределите по дну вишню и залейте приготовленным тестом.

Поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 40 минут. За это время клафути хорошо поднимется, приобретет золотистую корочку, а после остывания слегка осядет — так и должно быть. Подавать десерт можно теплым или полностью охлажденным, посыпав сахарной пудрой.

Личный опыт: Для этого десерта одинаково хорошо подходят свежая, замороженная или консервированная вишня. Если ягоды очень кислые, достаточно добавить еще одну ложку сахара — вкус получится идеально сбалансированным, а сам клафути останется легким и невероятно нежным.

Проверено редакцией
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яйца
молоко
сахар
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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