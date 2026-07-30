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30 июля 2026 в 12:07

Это варенье — аристократ среди закаток. Варю с базиликом: в банке не задерживается — едим прямо ложкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелую вишню, фиолетовый базилик и лимон — и за пару дней превращаю их в варенье, перед которым меркнут все привычные заготовки. Пряная травяная свежесть играет с кислинкой ягод, а сироп становится густым, рубиново-розовым и шелковистым — такое лакомство слишком хорошо, чтобы прятать в начинку.

Ингредиенты

Вишня — 1 кг, сахар — 1 кг, вода — 500 мл, базилик фиолетовый — 30 г, лимон — 0,5 шт.

Как готовлю

Сначала заливаю промытые веточки базилика крутым кипятком и оставляю настаиваться полчаса. Процеживаю настой в кастрюлю, добавляю сок половинки лимона — жидкость на глазах становится ярко-розовой. Всыпаю весь сахар и варю сироп на маленьком огне 20 минут, пока он не начнет слегка густеть. Опускаю в сироп вишню без косточек, довожу до кипения и снимаю с плиты — оставляю под марлей на 12 часов.

Потом устраиваю цикл: кипячу 5 минут, снимая пену, и даю остыть 4 часа — повторяю так три-четыре раза, пока капля сиропа на холодном блюдце не перестанет растекаться. Горячее варенье разливаю по сухим стерильным банкам и тут же закатываю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первую пробу я снял прямо с ложки, пока варенье еще было теплым, и обомлел: лимонная искра вытянула из базилика все самое благородное, а вишня лопалась на языке сочной кислинкой. Текстура густого розового сиропа настолько бархатная, что язык сам ищет, обо что бы его растереть — и я намазал на кусок домашней рикотты. Получился десерт, который не стыдно подать гостям вместо дорогого соуса, так что теперь всегда держу баночку не для выпечки, а для таких вот пятизвездочных завтраков.

Проверено редакцией
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