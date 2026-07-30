Лучшее, что можно сделать с ежевикой: 3 простых рецепта на любой случай

Лучшее, что можно сделать с ежевикой: 3 простых рецепта на любой случай

Лучшее, что можно сделать с ежевикой: 3 простых рецепта на любой случай

Когда на рынках и в садах появляется эта темно-фиолетовая красавица, у домашних поваров начинается горячая пора. Ежевика — это не просто вкусное лакомство, а настоящий природный доктор, который щедро делится витаминами и микроэлементами. В ней скрывается мощная поддержка для иммунитета, а ее неповторимый кисло-сладкий вкус вдохновляет на кулинарные подвиги. Мы выбрали для вас три беспроигрышных рецепта с садовой ежевикой, чтобы было и вкусно, и полезно, и не слишком хлопотно.

Домашнее варенье из ежевики: густое, ароматное, без лишних хлопот

Этот рецепт варенья из ежевики — настоящая классика зимних заготовок. В отличие от долгой варки, наш метод позволяет сохранить целостность ягод и максимум ценных веществ, которые так нужны организму в холода.

Ингредиенты:

ежевика свежая, отборная — 1500 г;

сахар-песок — 1000 г.

Пищевая ценность и бонусы для здоровья:

Энергетическая ценность готового продукта составляет примерно 237 ккал на 100-граммовую порцию. Главное преимущество такого десерта — высокая концентрация антиоксидантов, которые помогают клеткам организма противостоять старению, а также витамин С, отвечающий за иммунитет.

Пошаговая инструкция:

Внимательно осмотрите урожай: уберите листочки, веточки и помятые ягоды. Сложите ежевику в дуршлаг и окуните в таз с водой, дайте жидкости стечь естественным образом. Пересыпьте чистые плоды в широкую эмалированную емкость вместе с сахаром. Оставьте смесь в покое на 2–3 часа, чтобы ягоды пустили достаточно сока для начала варки. Поставьте посуду на самый тихий огонь. Нагревайте, мягко помешивая деревянной лопаткой, чтобы сахар полностью разошелся. Когда масса закипит, засеките 20 минут и варите, убирая появляющуюся пенку. Горячий джем расфасуйте по стерилизованным банкам и сразу же герметично закупорьте. Остывать они должны в перевернутом виде под теплым пледом.

Домашнее варенье из ежевики: густое, ароматное, без лишних хлопот Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Летний компот из ежевики: прохлада и польза в одном стакане

Хотите освежиться в жару и при этом получить заряд бодрости? Сварите компот из ежевики! Это лучший способ утолить жажду без химических добавок и получить щедрую порцию витаминов.

Ингредиенты:

ягоды ежевики — 500 г;

фильтрованная вода — 3 литра;

сахарный песок — 200 г (количество регулируйте по своему вкусу).

Пищевая ценность и бонусы для здоровья:

В классическом варианте с сахаром калорийность напитка держится в пределах 40–60 ккал на 100 мл. Главный плюс этого напитка — высокое содержание аскорбиновой кислоты, которая помогает организму противостоять сезонным простудам и вирусам.

Как сварить идеальный компот:

Переберите ягоды, удаляя все подозрительные экземпляры. Промойте отобранные ягодки в прохладной воде, чтобы смыть пыль. В большой кастрюле вскипятите воду и растворите в ней сахар, дождавшись полного исчезновения крупинок. Аккуратно засыпьте подготовленную ежевику в кипящий сироп. Как только жидкость закипит второй раз, убавьте пламя до минимума и томите напиток 5–7 минут. Разлейте компот по чистым банкам, закатайте их и оставьте медленно остывать под одеялом, перевернув вверх дном.

Открытый пирог с ежевикой: десерт, который тает во рту Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Открытый пирог с ежевикой: десерт, который тает во рту

Этот пирог — палочка-выручалочка для тех случаев, когда хочется порадовать домашних чем-то особенным, но времени на сложные конструкции нет. Песочное тесто и кислинка ежевики создают тот самый идеальный баланс, который любят и взрослые, и дети.

Ингредиенты:

ежевика свежемороженая или свежая — 300 г;

мука высшего сорта — 300 г;

масло сливочное, жирность 82% — 150 г;

сахар белый — 200 г;

яйца отборные — 3 шт.;

разрыхлитель для теста — 10 г;

ванилин — на кончике ножа для аромата.

Пищевая ценность и бонусы для здоровья:

Порция такого пирога потянет примерно на 250–280 ккал на 100 г. Несмотря на то что это десерт, ежевика вносит свою лепту и делает лакомство полезным: ягода снабжает организм растительной клетчаткой, улучшающей пищеварение, и флавоноидами, которые заботятся о сердечно-сосудистой системе.

Процесс выпечки:

Включите духовой шкаф на 180 градусов, чтобы он хорошо прогрелся. Смажьте форму для выпечки растительным или сливочным маслом и слегка притрусите мукой. Взбейте размягченное масло с сахаром до образования легкой, воздушной массы. Введите яйца одно за другим, не переставая работать миксером. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и ваниль. Постепенно подмешивайте эту сухую смесь к масляной основе, вымешивая мягкое, однородное тесто. Переложите получившуюся массу в форму. Сверху распределите ягоды ежевики, слегка погружая их в тесто — так они не вытекут наружу при выпекании. Отправьте пирог в духовку на 35–40 минут. Ориентируйтесь на румяную корочку и проверяйте готовность деревянной палочкой: она должна выходить сухой.

Теперь у вас есть целых три проверенных способа использовать ежевику с умом и любовью. Закатайте баночку ароматного варенья для зимних вечеров, сварите компот для всей семьи или испеките воздушный пирог к воскресному чаю. Каждый из этих рецептов прост в исполнении и неизменно радует своими результатами. Вдохновения вам на кухне и приятного аппетита!

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