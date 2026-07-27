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27 июля 2026 в 13:00

«Мохито» из крыжовника больше не делаю — закрываю грушу с тимьяном: благородная горчинка и летний аромат

Фото: D-NEWS.ru
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Беру плотные груши, добавляю к ним веточку тимьяна и лимонный сок — и варю компот, который удивляет взрослым, пряным вкусом с легкой горчинкой. Тимьян придает напитку благородную ноту, а груши остаются нежными и ароматными. Такой компот не стыдно подать и к праздничному столу вместо покупного сока — он выглядит нарядно и пахнет летом. Готовится просто: груши нарезаются, укладываются в банку с тимьяном, заливаются кипящим сиропом и стерилизуются. Зимой открываешь банку — и сразу чувствуешь тепло и уют. Отличный способ переработать урожай груш и порадовать домашних необычным напитком.

Для приготовления на трехлитровую банку: 4–5 плотных груш, 250 г сахара, 1–2 веточки тимьяна, сок половины лимона, вода около 2,5 л. Груши нарежьте дольками, удалив сердцевину, и сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели. Уложите в стерильную банку с тимьяном. Залейте кипящим сиропом из воды и сахара. Стерилизуйте трехлитровую банку около 15 минут и закатайте. Переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла такой компот — зимой банка улетает за вечер, все хвалят необычный вкус. Я добавила палочку корицы для теплоты, а сахар уменьшила до 200 г. Кстати, тимьян можно заменить розмарином — вкус станет более хвойным. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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