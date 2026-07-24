Мешаю творог и йогурт и беру грушу: чизкейк-запеканка круче любого сан-себастьяна — как нежное облако

Если хочется приготовить нежный домашний десерт без сложных технологий, этот рецепт всегда приходит на помощь. Благодаря творогу, йогурту и сливочному сыру запеканка получается невероятно воздушной и кремовой, а сочные груши делают ее еще ароматнее.

По текстуре она напоминает чизкейк, но готовится гораздо проще и всегда получается удачной.

На 8–10 порций возьмите 500 г творога в брикетах, 200 г натурального йогурта, 300 г сливочного творожного сыра, 2 яйца, 110 г рисовой муки, 100 г сахара, 500 г спелых груш и немного сливочного масла для смазывания формы.

Творог пробейте погружным блендером до гладкой консистенции. Добавьте сливочный творожный сыр, натуральный йогурт и сахар, затем снова взбейте до однородной кремовой массы. По одному введите яйца, после чего всыпьте рисовую муку и еще раз тщательно перемешайте.

Груши очистите от кожицы и нарежьте тонкими ломтиками. Форму для выпечки слегка смажьте сливочным маслом, налейте немного теста, выложите слой груш и повторите слои еще 2–3 раза. Сверху красиво разложите оставшиеся ломтики груш. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке под фольгой или крышкой 25 минут, затем снимите фольгу и готовьте еще 10 минут до легкой золотистой корочки.

После выключения духовки оставьте запеканку внутри еще на 10 минут, затем полностью остудите и уберите в холодильник на несколько часов.

Личный опыт

Такую запеканку чаще всего готовлю именно с грушами — они становятся очень нежными и отлично сочетаются со сливочной основой. После ночи в холодильнике десерт становится еще вкуснее: текстура уплотняется и действительно напоминает дорогой чизкейк, который хочется подать даже к праздничному столу.