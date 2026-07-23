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23 июля 2026 в 14:15

Ленивые творожные хачапури на сковороде — идеальный завтрак за считаные минуты

Фото: D-NEWS.ru
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Когда утром хочется горячей домашней выпечки, но нет времени возиться с тестом, выручает этот простой рецепт. Ленивые хачапури получаются пышными, мягкими и очень сытными, с нежной творожно-сырной серединой и румяной корочкой.

Все продукты обычно уже есть в холодильнике, а на приготовление уходит всего несколько минут.

На 5 лепешек возьмите 2 яйца, 180 г творога любой жирности, 250 мл кефира, сметаны или натурального йогурта, 150 г твердого сыра, 200–250 г муки, 1 ч. л. соды или 10 г разрыхлителя, 1 ч. л. соли и немного растительного масла для сковороды.

Яйца соедините с солью и слегка взбейте вилкой, добавьте творог и хорошо разомните его, чтобы крупинки стали мельче. Влейте кефир, всыпьте натертый на крупной терке сыр и перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку вместе с содой или разрыхлителем.

Тесто должно получиться густым, но мягким, чтобы его можно было легко распределить ложкой. Хорошо разогрейте сковороду диаметром около 20 см, слегка смажьте маслом, выложите часть теста и разровняйте. Накройте крышкой и жарьте на небольшом огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже не раз готовила такие ленивые хачапури на завтрак. В горячем виде сыр внутри приятно тянется, а после остывания лепешки остаются мягкими и не становятся сухими. Их удобно брать с собой на работу, в дорогу или давать детям на перекус.

Проверено редакцией
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хачапури
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завтрак
лепешки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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