Путин назвал уникальную черту России Путин: Россия является одной из немногих стран, выпускающей сырье для вооружения

Россия является одной из немногих стран, которая самостоятельно выпускает сырье для вооружений, заявил в ходе совещания с членами Совета Безопасности президент РФ Владимир Путин. Встреча была посвящена обсуждению материалов, комплектующий и сырья для оружия. О мероприятии сообщили в канале Кремля в МАКСе.

Как известно, Россия — одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, специальной и военной техники, — заявил Путин.

Ранее президент России поручил кабмину разработать разъяснения и методические рекомендации для перехода грузоперевозчиков на электронные перевозочные документы.

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