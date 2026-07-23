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23 июля 2026 в 15:02

Суд отказался отменять посмертный приговор отцу сестер Хачатурян

Одна из сестер Хачатурян в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения, 2018 год Одна из сестер Хачатурян в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения, 2018 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять посмертный приговор Михаилу Хачатуряну, признанному виновным в насильственных действиях в отношении дочерей, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Чугуашвили. Защита намерена подать жалобу в Верховный суд.

Суд отклонил кассационную жалобу, в которой мы просили об отмене решения и возвращении дела на новое рассмотрение. Мы подадим жалобу в Верховный суд РФ, — сказал адвокат.

В июле 2018 года в московской квартире на Алтуфьевском шоссе сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян совершили убийство отца. Причиной послужило систематическое насилие со стороны мужчины. Девушек арестовали 2 августа 2018 года по обвинению в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), окончательное обвинение им предъявили в середине июня 2019 года.

В марте 2021 года сестры Хачатурян были официально признаны потерпевшими по эпизодам насилия и побоев со стороны отца. В мае 2022 года расследование в отношении бизнесмена Хачатуряна завершили. Обвинение ужесточили в связи с распространением им порнографических материалов с участием дочерей. 21 апреля 2025 года Хачатурян посмертно признан виновным в совершенных преступлениях, однако уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Сестра погибшего Наира заявила о намерении обжаловать приговор и добиваться посмертного оправдания брата.

Ранее сообщалось, что следствие по громкому делу сестер Хачатурян подошло к концу. Материалы в ближайшее время направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Общество
Михаил Хачатурян
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