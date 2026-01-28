Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:09

Резонансная история сестер Хачатурян получила продолжение

Адвокат Чугуашвили: расследование дела сестер Хачатурян возобновили

Одна из сестер Хачатурян в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. 2018 год Одна из сестер Хачатурян в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. 2018 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возобновлено расследование в отношении сестер Хачатурян, рассказал РИА Новости адвокат родственников убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили. Он добавил, что в материалах дела нет подтверждения насильственных действий.

Возобновлено расследование, проводятся следственные действия, будут им вменять то, что и вменяли ранее — убийство. Мы оспариваем мотив убийства, они указывают, что он якобы их насиловал, мы отказываемся в это верить, доказательств в материалах дела нет, — сообщили агентству.

Хачатуряна посмертно судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также по обвинениям в причинении тяжкого вреда здоровью, изготовлении и распространении порнографии. Резонансное преступление произошло 27 июля 2018 года в Москве. Тогда три сестры зарезали отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Орудиями убийства стали нож и молоток.

Ранее адвокат сестер Крестины, Ангелины и Марии Ярослав Пакулин рассказал, что формулировку «признать виновным» изменили на «признать совершившим преступления». Представители сестер Хачатурян положительно отреагировали на судебное решение. Адвокат подчеркнул, что изменения могут помочь добиться оправдания по делу. Тем временем вторая сторона планировала подать еще одну апелляцию.

До этого адвокаты сестер Хачатурян потребовали прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных. Также защита попросила изменить меру пресечения: девушкам до сих пор запрещено общаться между собой, со свидетелями, а также менять место проживания.

убийства
суды
Михаил Хачатурян
расследования
