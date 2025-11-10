Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 19:04

Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна

ТАСС: Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты Хачатуряна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты Михаила Хачатуряна и оставил в силе посмертный обвинительный приговор в сексуальном насилии над дочерьми, сообщает ТАСС. Инстанция признала его виновным.

Мосгорсуд признал приговор в отношении Михаила Хачатуряна законным. Решение суда первой инстанции вступило в силу. Апелляция вслед за первой инстанцией признала, что он совершил все вмененные ему посмертно преступления, — сказал собеседник агентства.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян жили в постоянном страхе перед своим отцом. Правозащитница подчеркнула, что у них есть шанс доказать это в суде в ответ на жалобы родственников убитого ими Михаила.

До этого стало известно, что Бутырский суд Москвы признал покойного Михаила Хачатуряна виновным в насилии над тремя дочерьми — Крестиной, Ангелиной и Марией. Позже юрист Илья Русяев рассказал, что решение суда по делу покойного отца сестер Хачатурян изменит отношение к домашнему насилию в России. По его словам, вердикт также может стать катализатором изменений в законодательстве.

суды
Михаил Хачатурян
насилие
приговоры
