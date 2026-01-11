Несколько петербуржцев остались без «колес» из-за пожара В Московском районе Санкт-Петербурга загорелись несколько машин

Сразу несколько машин вспыхнули на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге, возгорание оперативно ликвидировали, передает МЧС. В тушении участвовали 10 человек личного состава и две единицы техники. По предварительным сведениям, никто не пострадал. В пресс-службе уточнили, что пожар ликвидировали в 03:52 мск.

В автомобилях Hyundai, Peugeot, Lexus выгорел салон, частично обгорели автомобили Toyota и Mazda, — говорится в сообщении.

Ранее в Ялте начался пожар внутри торгового центра. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

До этого во время полета авиакомпании FlyOne Armenia, который направлялся из Москвы в Ереван, произошло возгорание ручной клади одного из пассажиров. Экипаж быстро потушил пожар, использовав три огнетушителя. По предварительной версии, источником возгорания послужил пауэрбанк в сумке. Лайнер успешно приземлился в Ереване, и все пассажиры остались целы.