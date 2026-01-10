Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 20:16

На борту самолета загорелась ручная кладь

SHOT: на рейсе Москва – Ереван в сумке пассажира воспламенился пауэрбанк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Во время полета рейса 3F324 авиакомпании FlyOne Armenia, который направлялся из Москвы в Ереван, произошло возгорание ручной клади одного из пассажиров, передает Telegram-канал SHOT. Экипаж быстро потушил пожар, использовав три огнетушителя.

По информации канала, источником возгорания послужил пауэрбанк в сумке. Лайнер успешно приземлился в Ереване, и все пассажиры остались целы. Детали происшествия продолжают выясняться.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Сочи — Санкт-Петербург, продолжавшегося четыре часа, пожаловались на невыносимый запах в салоне. Выяснилось, что его источником стал мужчина, который справил нужду прямо в самолете до вылета. Они планируют подать коллективный иск против авиакомпании «Россия» за некомфортные условия. Экипаж не отреагировал на просьбы пассажиров не взлетать. Один из пассажиров отметил, что запах вызвал раздражение слизистых и слезы.

До этого на рейсе авиакомпании Ryanair, следовавшем из Бирмингема в Тенерифе, несколько пассажиров получили травмы из-за турбулентности. Среди пострадавших оказалась женщина, в которую врезалась тележка для еды.

