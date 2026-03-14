Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 08:30

«Загоняют в человейники»: Миронов предложил революцию в ипотеке

Миронов: необходимо разрешить ипотеку на строительство дома своими силами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Банки в России следует обязать предоставлять ипотечные кредиты на строительство частного дома своими силами, с такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС. Он уже направил соответствующие предложения в Минфин и Минстрой РФ. По его данным, большое количество россиян хотело бы жить в частном доме.

Огромное количество людей хотят жить в частном доме, на долю ИЖС в России приходится более 70% возводимого жилья, но банки и застройщики продолжают загонять людей в человейники, — сказал политик.

Он обратил внимание на то, что в стране уже действует программа «Сельская ипотека», однако она распространяется не на все населенные пункты. Кроме того, условия этой программы предполагают покупку только готовых домокомплектов. Депутат отметил, что для многих граждан такой вариант не подходит. По его словам, значительная часть россиян не может позволить себе строительство с привлечением подрядчика.

Политик пояснил, что подрядные организации стремятся не только получить прибыль, но и закладывают дополнительные расходы на случай возможных судебных споров с заказчиками. По этой причине, как указал Миронов, многие компании заранее предусматривают использование большего объема материалов, чем требуется, что в итоге приводит к росту стоимости строительства.

Также он заявил, что гражданам, которые строят дома самостоятельно, необходимо предоставить доступ к льготным ипотечным ставкам. Миронов отметил, что у людей, решивших возводить жилье своими силами, действительно могут возникать определенные риски. Однако, по его словам, строительные компании сталкиваются с сопоставимыми трудностями.

Ранее бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил, что развитие программ льготной ипотеки в России необходимо продолжать. Он отметил, что в ближайшей перспективе ожидать снижения ключевой ставки не приходится.

банки
Сергей Миронов
ипотека
ИЖС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.