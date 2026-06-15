Самая русская команда в НХЛ забрала Кубок Стэнли «Каролина» с Никишиным, Свечниковым и Кочетковым в составе выиграла Кубок Стэнли

Защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков в составе «Каролины Харрикейнз» стали обладателями Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0, выиграв серию 4-2.

У победителей шайбы забросили Тайлор Холл (4-я минута), Джексон Блейк (34) и Николай Элерс (59). Свечников провел 19 матчей в завершившемся плей-офф, набрав 11 очков (6 голов + 5 передач). Никишин в 17 играх отметился одной голевой передачей. Кочетков попадал в заявку в трех встречах финальной серии, но на лед не выходил. «Каролина» впервые с 2006 года завоевала главный трофей НХЛ. Российские хоккеисты внесли свой вклад в успех команды.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи». О присвоении награды было объявлено перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина» и «Вегас». По итогам голосования второе место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третьим стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.