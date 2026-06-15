Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 06:25

В Молдавии подсчитали ущерб от антироссийского политического курса

Додон: Молдавия из-за разрыва с Россией потеряла €5 млрд с 2021 года

Игорь Додон Игорь Додон Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молдавия ежегодно теряет около €1 млрд из-за сокращения двусторонних связей с Россией и странами СНГ, сообщил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. По его оценкам, с 2021 года республика потеряла порядка €5 млрд, что эквивалентно годовому бюджету Молдовы за 2026 год.

Политик отметил, что нынешняя власть последовала курсу на сворачивание отношений с Россией, что привело к фактическому прекращению контактов на высшем уровне. Свои расчеты политик сделал, основываясь на потерях рынков, а также на закупке газа и электроэнергии по европейским ценам на других рынках.

Годовой бюджет Республики Молдова за 2026 год, утвержденный парламентом, — как раз вот эти €5 млрд. То есть мы потеряли за пять лет годовой бюджет Республики Молдова, — указал Додон.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам рекомендуется здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. По ее словам, это связано с дискриминацией в отношении граждан, въезжающих с российскими паспортами.

Страны СНГ
Молдавия
Россия
убытки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два моста получили повреждения в Херсонской области из-за ВСУ
HR-эксперт ответила, когда корпоратив на природе обернется катастрофой
В Самаре озвучили информацию о погибших и пострадавших при пожаре
Хабаровчанка получила 19 лет за подготовку теракта
Самая русская команда в НХЛ забрала Кубок Стэнли
Врач назвала неочевидную причину повышения температуры тела в отпуске
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июня
Филиппины запросили встречу своего президента с Путиным
В Молдавии подсчитали ущерб от антироссийского политического курса
Рособрнадзор озвучил порядок апелляции ЕГЭ-2026
Стало известно о крупной ссоре Украины и США в ООН
На Камчатке полиция дала отпор хищнику-людоеду
Нутрициолог объяснила, почему нельзя распивать алкоголь на пляже
«Тепло приветствуем»: в ЕС прокомментировали сделку Ирана и США
ВС РФ держат в изоляции украинский гарнизон в Константиновке
Сразу три российских аэропорта закрылись для самолетов
Подорвавший комбата «Арбата» убийца находился в армянской тюрьме
Брак с миллионером, отказ от Москвы, «Тайны следствия»: как живет Ковальчук
«Неизбранный еврофюрер»: фон дер Ляйен осудили за слова о ЕС и Украине
Иран уличили в затягивании подписания сделки из-за дня рождения Трампа
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.