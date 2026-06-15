В Молдавии подсчитали ущерб от антироссийского политического курса Додон: Молдавия из-за разрыва с Россией потеряла €5 млрд с 2021 года

Молдавия ежегодно теряет около €1 млрд из-за сокращения двусторонних связей с Россией и странами СНГ, сообщил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. По его оценкам, с 2021 года республика потеряла порядка €5 млрд, что эквивалентно годовому бюджету Молдовы за 2026 год.

Политик отметил, что нынешняя власть последовала курсу на сворачивание отношений с Россией, что привело к фактическому прекращению контактов на высшем уровне. Свои расчеты политик сделал, основываясь на потерях рынков, а также на закупке газа и электроэнергии по европейским ценам на других рынках.

Годовой бюджет Республики Молдова за 2026 год, утвержденный парламентом, — как раз вот эти €5 млрд. То есть мы потеряли за пять лет годовой бюджет Республики Молдова, — указал Додон.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам рекомендуется здраво взвешивать риски и оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии. По ее словам, это связано с дискриминацией в отношении граждан, въезжающих с российскими паспортами.