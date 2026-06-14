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14 июня 2026 в 04:36

Россияне пожаловались на произвол швейцарских банков

Посол Гармонин: россияне продолжают сталкиваться с произволом швейцарских банков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские граждане в Швейцарии сталкиваются с произволом местных банков, которые чрезмерно широко трактуют антироссийские санкции, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Проблема негативного влияния рестрикций на соотечественников остается неизменной с 2022 года.

Ключевая проблема сейчас кроется скорее в сфере банковского обслуживания. Некоторые наши сограждане сталкиваются с произволом швейцарских кредитно-финансовых учреждений, которые крайне расширительно трактуют антироссийские санкции, — сказал дипломат.

Он также отметил, что россияне ограничены в контактах с родственниками из-за отсутствия прямого авиасообщения и не могут совершать финансовые транзакции между странами. Отправления с личными вещами и подарками нередко пропадают, а почтовые операторы отказываются нести ответственность.

Швейцария присоединилась к большинству санкций ЕС против РФ. Известного раньше швейцарского нейтралитета, по словам посла, больше нет.

Ранее Гармонин утверждал, что Швейцария ужесточила визовую политику в отношении граждан России. По его словам, в большинстве случаев россиянам выдаются однократные визы, привязанные к конкретным датам поездки, тогда как многократные визы стали редкостью.

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