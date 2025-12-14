Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 13:47

Одесские «людоловы» дважды протаранили украинца при мобилизации

Сотрудники ТЦК в Одессе дважды пытались сбить человека

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети
В Одессе сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать мужчину и затащить в автобус, но на помощь пришли прохожие, пишет издание «Страна.ua». По его информации, в ответ военкомы применили против них перцовый баллончик, дважды чуть не задавили мужчину, а после скрылись.

Меня хотели упаковать ТЦК, мне на помощь пришли военные. Работники ТЦК задули их газом. Потом ТЦК ударили машину, чуть не задавили людей и убежали, — рассказал спасенный от мобилизации.

Ранее в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

До этого сообщалось, что в Херсонской области сотрудники ТЦК, преследуя на автомобиле мужчину с ребенком на велосипеде, совершили наезд, приведший к его гибели. По предварительным данным, это произошло при попытке задержания. Несовершеннолетний скончался по пути в больницу.

Украина
Одесса
ТЦК
произвол
мобилизация
