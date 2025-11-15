Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 13:27

Мобилизованного мужчину нашли мертвым в лесу

В Ивано-Франковской области Украины нашли труп недавно мобилизованного мужчины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинца, который накануне был мобилизован, обнаружили в лесу мертвым, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области. По информации правоохранителей, труп нашли в районе Рожнятова под городом Калушем. Личность мужчины установили — им оказался 39-летний местный житель.

Признаков насильственной смерти специалисты не выявили. Знакомая мужчины Наталья Марко отметила, что тело принадлежит Олегу Скрипце. Его забрали в ТЦК (аналог военкомата на Украине) еще 8 ноября, после чего украинец перестал выходить на связь. Сначала родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека.

Спустя время в ТЦК заявили, что выпустили Скрипцу 10 ноября, потому что он «дебоширил и не давал спать ребятам». По словам Марко, сотрудники военкомата отметили мужчину как самовольно оставившего часть, чтобы «снять с себя ответственность». Причины смерти неизвестны.

Нет слов, чтобы описать все то, что нам пришлось пережить за все эти дни. <…> Я разочарована системой, которая должна была работать, защищать людей, а, к сожалению, работает против, — возмутилась женщина.

Ранее в Днепре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел во время проверки документов у мужчины во дворе жилого дома. Украинец оказал сопротивление и начал стрелять, ранив двух человек. После этого он скрылся.

Украина
смерти
мобилизация
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР при атаке дронов ВСУ погиб священник с женой
Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке Кашмира
«Так все и было»: Захарова высмеяла фантазии молдавского депутата о Пушкине
Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае
Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой
Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за забывчивость
Военкора WarGonzo задержали в аэропорту Еревана
В США допустили, что Зеленский не вернется из Греции
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега
«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне
Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США
Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии
В России арестовали регионального министра сельского хозяйства
Что означает шипованная резина? Разбираемся в тонкостях автовождения
Аналитик указал на бескомпромиссный сигнал Зеленскому от США
Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов
В Забайкалье корова заставила автобус перевернуться
Минобороны объявило об успехах армии России в Димитрове
«Будет первой европейской страной»: Франции посоветовали вступить в БРИКС
Экспорт удобрений из России в Евросоюз установил новый рекорд
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.