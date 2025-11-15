Мобилизованного мужчину нашли мертвым в лесу

Украинца, который накануне был мобилизован, обнаружили в лесу мертвым, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области. По информации правоохранителей, труп нашли в районе Рожнятова под городом Калушем. Личность мужчины установили — им оказался 39-летний местный житель.

Признаков насильственной смерти специалисты не выявили. Знакомая мужчины Наталья Марко отметила, что тело принадлежит Олегу Скрипце. Его забрали в ТЦК (аналог военкомата на Украине) еще 8 ноября, после чего украинец перестал выходить на связь. Сначала родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека.

Спустя время в ТЦК заявили, что выпустили Скрипцу 10 ноября, потому что он «дебоширил и не давал спать ребятам». По словам Марко, сотрудники военкомата отметили мужчину как самовольно оставившего часть, чтобы «снять с себя ответственность». Причины смерти неизвестны.

Нет слов, чтобы описать все то, что нам пришлось пережить за все эти дни. <…> Я разочарована системой, которая должна была работать, защищать людей, а, к сожалению, работает против, — возмутилась женщина.

Ранее в Днепре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел во время проверки документов у мужчины во дворе жилого дома. Украинец оказал сопротивление и начал стрелять, ранив двух человек. После этого он скрылся.