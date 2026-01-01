Новый год — 2026
Пригожин объяснил феномен Вани Дмитриенко

Пригожин: популярность Вани Дмитриенко связана с его харизмой и магнетизмом

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Феномен популярности певца Вани Дмитриенко связан с его харизмой и природным магнетизмом, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей. По его словам, он не сомневается в таланте артиста, поскольку знает его с самого детства. Пригожин отметил, что даже в ранние годы Ваня был уникальным ребенком с незаурядными способностями.

С полной ответственностью могу заявить, что это абсолютно уникальный артист, неповторимый, с большой харизмой, у него невероятный магнетизм, который завораживает не только юных девчонок, но и возрастных дам, — сказал продюсер.

Пригожин считает, что у Дмитриенко есть все шансы стать не только самым популярным и высокооплачиваемым исполнителем, но и по-настоящему народным артистом. Это возможно, потому что его песни отличаются глубиной, смыслом и не являются банальными. По словам продюсера, такие композиции понятны для слушателей любого поколения, в том числе для «возрастных дам».

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев говорил, что взлет популярности Вани Дмитриенко произошел благодаря серьезным изменениям в его имидже. Он отметил, что лишь единицам артистов удается достичь столь высокого признания после периода творческого спада. По словам Бабичева, сейчас сложно предсказать, как долго певец будет оставаться на вершине. Однако он подчеркнул, что недавние сольные концерты лишь укрепили позиции артиста.

