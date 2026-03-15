15 марта 2026 в 11:15

«Вляпались»: политолог указал на ошибку США на Ближнем Востоке

Политолог Журавлев: США просчитались, рассчитывая на быструю победу над Ираном

Власти США просчитались, рассчитывая на быстрый положительный итог военной операции против Тегерана, заявил ИС «Вести» политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, Вашингтон сейчас находится в положении хуже, чем до ее начала.

Ситуация сегодня для Америки хуже, чем она была, когда операция начиналась. Потому что во главе Ирана стоят люди более непримиримые, чем раньше. И население Ирана не восстало, как они надеялись <…>. Поэтому они [США] действительно вляпались, — заявил он.

По словам политолога, США думали, что, убив главу Ирана и главу Корпуса стражей Исламской революции, вынудят Тегеран сдастся, но оказалось, что иранцы не умеют «этого делать», не могут и не собираются.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали, отвечая на вопрос NEWS.ru на пресс-конференции заявил, что президент США Дональд Трамп, который заявляет о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что американский лидер и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики нагрянули в мэрию Таганрога
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

