«Вляпались»: политолог указал на ошибку США на Ближнем Востоке

Власти США просчитались, рассчитывая на быстрый положительный итог военной операции против Тегерана, заявил ИС «Вести» политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, Вашингтон сейчас находится в положении хуже, чем до ее начала.

Ситуация сегодня для Америки хуже, чем она была, когда операция начиналась. Потому что во главе Ирана стоят люди более непримиримые, чем раньше. И население Ирана не восстало, как они надеялись <…>. Поэтому они [США] действительно вляпались, — заявил он.

По словам политолога, США думали, что, убив главу Ирана и главу Корпуса стражей Исламской революции, вынудят Тегеран сдастся, но оказалось, что иранцы не умеют «этого делать», не могут и не собираются.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали, отвечая на вопрос NEWS.ru на пресс-конференции заявил, что президент США Дональд Трамп, который заявляет о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что американский лидер и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке.