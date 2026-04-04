Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 20:58

Назван «виновник» затянувшегося поиска будущего посла США в России

Daily Mail: США не спешат с назначением посла в РФ из-за требований Уиткоффа

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США затягивают с поиском кандидата на пост посла в России, так как стремятся подобрать человека, чья позиция будет соответствовать взглядам спецпосланника Стива Уиткоффа, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. При этом борьбу за должность журналисты сравнили с кастингом в реалити-шоу.

Пост посла США в России по-прежнему не занят, а ослепительная дыра в команде Трампа превратила конкуренцию за престижное место в прослушивание в реалити-шоу, полное интриг, соперничества и, конечно же, жертв. Поиски задерживаются не из-за нехватки талантов, а из-за необходимости в том, чтобы позиция назначенного лица соответствовала видению Уиткоффа, — говорится в статье.

По информации источника, Уиткофф опасается, что влиятельный дипломат может ослабить его прямую связь с президентом РФ. При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала фейком информацию о якобы влиянии спецпосланника на выбор посла.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что пауза в переговорах по Украине вызвана занятостью США на Ближнем Востоке. По его словам, проблема не связана с условием, поставленным Киеву о выводе ВСУ с территории Донбасса.

США
Россия
Стив Уиткофф
внешняя политика
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.