Назван «виновник» затянувшегося поиска будущего посла США в России

США затягивают с поиском кандидата на пост посла в России, так как стремятся подобрать человека, чья позиция будет соответствовать взглядам спецпосланника Стива Уиткоффа, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. При этом борьбу за должность журналисты сравнили с кастингом в реалити-шоу.

Пост посла США в России по-прежнему не занят, а ослепительная дыра в команде Трампа превратила конкуренцию за престижное место в прослушивание в реалити-шоу, полное интриг, соперничества и, конечно же, жертв. Поиски задерживаются не из-за нехватки талантов, а из-за необходимости в том, чтобы позиция назначенного лица соответствовала видению Уиткоффа, — говорится в статье.

По информации источника, Уиткофф опасается, что влиятельный дипломат может ослабить его прямую связь с президентом РФ. При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала фейком информацию о якобы влиянии спецпосланника на выбор посла.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что пауза в переговорах по Украине вызвана занятостью США на Ближнем Востоке. По его словам, проблема не связана с условием, поставленным Киеву о выводе ВСУ с территории Донбасса.