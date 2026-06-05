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05 июня 2026 в 04:20

В России многодетные семьи могут получить еще одну льготу

Депутат Куринный призвал возвращать утильсбор многодетным семьям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России необходимо возвращать многодетным семьям уплаченный при покупке авто утилизационный сбор, заявил NEWS.ru депутат фракции КПРФ в Госдуме Алексей Куринный. По его словам, партия уже подготовила соответствующий законопроект, который будет внесен на рассмотрение палаты парламента в самое ближайшее время.

Из-за гигантского утильсбора многие не могут купить хороший новый автомобиль. Ценник вырос серьезно. В том числе речь идет об авто, которые позиционируются как семейные. При этом никаких мер поддержки по утильсбору социально уязвимым категориям не предоставляется. В отзыве правительства на нашу инициативу [по возвращению утилизационного сбора многодетным] говорится, что после уплаты утильсбора авто может быть отчуждено в собственность иному лицу, у которого нет права на льготы. Однако в законопроекте мы прямо предлагаем установить доптребования к сроку владения транспортом, его количествам, размеру возвращаемой суммы. Так можно избежать злоупотреблений. Ничего дополнительно разрабатывать не придется. В ближайшее время КПРФ внесет законопроект на рассмотрение Госдумы, — сказал Куринный.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России разрабатывают новую программу по предоставлению льготных условий на покупку машины для многодетных семей. По ее словам, новые правила расчета утильсбора затронули такие семьи, поскольку они часто пользуются большими автомобилями.

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