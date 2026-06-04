Стало известно, как государство поможет многодетным семьям при покупке авто В России готовят новую программу льготной покупки авто для многодетных семей

Власти России разрабатывают новую программу по предоставлению льготных условий на покупку машины для многодетных семей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, новые правила расчета утильсбора затронули такие семьи, поскольку они часто пользуются большими автомобилями.

Цена на автомобили выросла, и мы сразу обратились в Минпромторг. И попросили создать программу для многодетных семей, которая позволяла бы получить автомобиль в рассрочку, при льготных условиях, — подчеркнула депутат.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России могут освободить от уплаты туристического налога. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести единовременную социальную выплату для многодетных и малообеспеченных семей на выпускной в школе. Парламентарии уже подготовили соответствующее обращение к главе Минтруда РФ Антону Котякову.