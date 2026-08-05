Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, известный своими точными военными прогнозами, заявил о полной и безоговорочной победе России уже в 2026 году. Почему он предрек Украине скорую капитуляцию?

У Украины больше нет ПВО

В эфире YouTube-канала Dialogue Works 5 августа 2026 года Рэй Макговерн констатировал кардинальное изменение характера боевых действий на спецоперации. По его оценке, российские войска перешли в наступление с небывалой мощью и нарастили темпы в Донбассе.

«Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше», — оценил ситуацию эксперт.

Экс-аналитик ЦРУ обратил внимание на катастрофическое положение украинской противовоздушной обороны. И предположил, что российские войска истощили запасы украинских ПВО.

«У украинцев нет противовоздушной обороны. Кажется, вчера они выпустили последние две ракеты Patriot. <...> Боже мой, русские ВВС побеждают, скоро у них будет полное господство в воздухе над любой частью Украины», — констатировал он.

Макговерн также подтвердил колоссальное превосходство России в самом критическом ресурсе — боеприпасах: «И боеприпасов у них больше, чем они могут использовать в настоящее время».

Победа России неминуема

Один из самых важных тезисов Рэя Макговерна касается ядерной риторики, которую так любят муссировать на Западе. По словам аналитика, у российского руководства нет никакой необходимости использовать стратегическое ядерное оружие, так как ВС РФ и так побеждают ВСУ.

«Россия побеждает, и у нее нет необходимости применять ядерное оружие. Темпы боевых действий увеличиваются», — заявил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

По прогнозу Макговерна, России осталось освободить всего два крупных города — Славянск и Краматорск. Это может случиться в ближайшее время, после чего победа РФ неминуема.

Еще в феврале 2026 года Макговерн сделал прогноз о дате капитуляции Украины. После окончания конфликта, по его мнению, часть украинской территории может превратиться в буферную зону.

«Россия может одержать полную победу в украинском конфликте в 2026 году», — сказал он.

При этом Украина может остаться жизнеспособным государством, но только до тех пор, пока будут обеспечиваться интересы России в области безопасности, добавил эксперт.

Армия падет, Зеленского свергнут

Рэй Макговерн также жестко раскритиковал западные СМИ и политиков, которые, по его словам, пытаются скрыть реальное положение дел. Он сравнил действия коллективного Запада с «цирковым представлением», призванным отвлечь общественность от ключевого факта — Россия одерживает победу на поле боя.

«Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле», — не стал скрывать Макговерн.

Еще один резонансный прогноз Макговерна касается полной беспомощности Киева. По его словам, страна «не имеет жизнеспособных вариантов для разрешения текущей ситуации на поле боя».

Он также заявил, что союзники Киева скоро больше не смогут помогать им, как раньше, и «украинская армия падет, а Владимира Зеленского свергнут».

«Россия находится в положении силы. Они получат то, что хотят», — резюмировал Макговерн.

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