Автоэксперт оценил идею увеличения штрафов за езду по обочине

Штрафы за езду по обочине необходимо увеличить вдвое, рассказал «Москве 24» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что такое поведение водителей снижает скорость основного потока, усугубляет заторы и провоцирует ДТП.
Движение по обочине создает проблемы для трафика и, как следствие, аварийность. Водители, съезжая на обочину, в конечном итоге добираются до участка, где продолжение пути невозможно (автобусная остановка, железнодорожный переезд, перекресток), и начинают нагло влезать, — объяснил Попов.
Автоэксперт предложил установить больше камер, распознающих номера, и оборудовать обочины конструктивными элементами. Также, по его словам, водителям при выявлении мест системных нарушений нужно писать в ГИБДД с просьбой организовать рейды.
Ранее юрист Петр Кристалев рассказал, что водитель вправе обжаловать штраф за нарушения ПДД в случае, если система, считывающая их, выдала ошибку. Он отметил, что это возможно, если в действиях автомобилиста по факту не было состава административного правонарушения.