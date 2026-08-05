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05 августа 2026 в 16:37

Автоэксперт оценил идею увеличения штрафов за езду по обочине

Автоэксперт Попов: штрафы за езду по обочине необходимо увеличить вдвое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Штрафы за езду по обочине необходимо увеличить вдвое, рассказал «Москве 24» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что такое поведение водителей снижает скорость основного потока, усугубляет заторы и провоцирует ДТП.

Движение по обочине создает проблемы для трафика и, как следствие, аварийность. Водители, съезжая на обочину, в конечном итоге добираются до участка, где продолжение пути невозможно (автобусная остановка, железнодорожный переезд, перекресток), и начинают нагло влезать, — объяснил Попов.

Автоэксперт предложил установить больше камер, распознающих номера, и оборудовать обочины конструктивными элементами. Также, по его словам, водителям при выявлении мест системных нарушений нужно писать в ГИБДД с просьбой организовать рейды.

Ранее юрист Петр Кристалев рассказал, что водитель вправе обжаловать штраф за нарушения ПДД в случае, если система, считывающая их, выдала ошибку. Он отметил, что это возможно, если в действиях автомобилиста по факту не было состава административного правонарушения.

Общество
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водители
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