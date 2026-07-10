Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 10:35

В Госдуме предложили увеличить дисконт на штрафы ПДД

КПРФ предложила повысить скидку на штрафы за нарушения ПДД до 60%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить скидку на штрафы за нарушения ПДД до 60% при уплате в течение 15 дней с момента вынесения постановления и до 40% при оплате в 30-дневный срок, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пояснительную записку. Авторы инициативы рассчитывают, что это повысит собираемость штрафов и восстановит финансовый стимул для водителей своевременно погашать задолженность.

Понижающий коэффициент работал отлично! Людям было выгодно платить штрафы быстрее. Собираемость взысканий за нарушения ПДД была очень низкой, пока не ввели 50-процентную скидку за уплату штрафа в течение 20 дней. Собираемость по итогу превысила 90%. Сейчас скидка понижена — она составляет 25%, если успеешь заплатить в течение 30 дней. Но КПРФ предлагает не уменьшать дальше, а, наоборот, увеличить скидку за своевременную уплату штрафов — до 60%, что вернет людям стимул платить как можно быстрее и снизит на них финансовую нагрузку, — сказал депутат от КПРФ Георгий Камнев.

Ранее сообщалось, что нарушения правил парковки могут привести к штрафам или даже эвакуации автомобиля. Согласно ПДД, к понятию «стоянка» относится длительное прекращение движения более пяти минут, не связанное с посадкой, высадкой, загрузкой или разгрузкой. Сообщается, что нельзя оставлять машину на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, возле перекрестков, на трамвайных путях, а также ближе 15 метров к остановкам общественного транспорта.

Власть
Госдума
КПРФ
штрафы
ПДД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лихачев заявил об интенсивных ударах беспилотников по Запорожской АЭС
Удары возмездия ВС РФ по Украине 10 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Появились детали консультаций России и МАГАТЭ
Эксперт рассказал, кого Киев хотел подставить покушением на Ермолаева
Лихачев объяснил, почему Киев продолжает безрассудно атаковать ЗАЭС
Лихачев призвал МАГАТЭ дать публичную оценку ударам ВСУ по ЗАЭС
В Росатоме раскрыли число жертв обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
Кинолог предостерег от спонтанных путешествий с собакой
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак назвал главные плюсы одного из видов топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.