В Госдуме предложили увеличить дисконт на штрафы ПДД

КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить скидку на штрафы за нарушения ПДД до 60% при уплате в течение 15 дней с момента вынесения постановления и до 40% при оплате в 30-дневный срок, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пояснительную записку. Авторы инициативы рассчитывают, что это повысит собираемость штрафов и восстановит финансовый стимул для водителей своевременно погашать задолженность.

Понижающий коэффициент работал отлично! Людям было выгодно платить штрафы быстрее. Собираемость взысканий за нарушения ПДД была очень низкой, пока не ввели 50-процентную скидку за уплату штрафа в течение 20 дней. Собираемость по итогу превысила 90%. Сейчас скидка понижена — она составляет 25%, если успеешь заплатить в течение 30 дней. Но КПРФ предлагает не уменьшать дальше, а, наоборот, увеличить скидку за своевременную уплату штрафов — до 60%, что вернет людям стимул платить как можно быстрее и снизит на них финансовую нагрузку, — сказал депутат от КПРФ Георгий Камнев.

Ранее сообщалось, что нарушения правил парковки могут привести к штрафам или даже эвакуации автомобиля. Согласно ПДД, к понятию «стоянка» относится длительное прекращение движения более пяти минут, не связанное с посадкой, высадкой, загрузкой или разгрузкой. Сообщается, что нельзя оставлять машину на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, возле перекрестков, на трамвайных путях, а также ближе 15 метров к остановкам общественного транспорта.