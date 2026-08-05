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05 августа 2026 в 16:28

Россиянам объяснили, как безопасно пользоваться картой родственника

Эксперт по кибербезопасности Блисс посоветовал привязывать карты к счету

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Один из основных способов безопасно пользоваться денежными средствами родственника — заказать дополнительную карту, привязанную к счету близкого, посоветовал эксперт по кибербезопасности Никита Блисс. В разговоре с RT он подчеркнул, что важно учитывать правила банка, если два человека пользуются одной картой.

В первую очередь можно заказать дополнительную карту, привязанную к счету близкого, на свое имя — это законный способ пользоваться средствами родственника. Также можно попросить владельца карты самостоятельно оплатить покупку онлайн или перевести деньги на свою карту, — посоветовал эксперт.

Кроме того, по его словам, стоит сохранять подтверждения согласия владельца карты. К ним относятся переписки и голосовые сообщения.

Ранее в МВД России порекомендовали гражданам не размещать в социальных сетях личную информацию, включая адреса проживания, учебы и работы, чтобы защититься от действий мошенников. Также в ведомстве призвали ограничить доступ к данным о семье и близких людях.

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