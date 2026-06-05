Миллионные убытки, молчание об СВО, личная жизнь: где сейчас Валдис Пельш

Миллионные убытки, молчание об СВО, личная жизнь: где сейчас Валдис Пельш

Ведущий знаменитых программ «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш» Валдис Пельш 5 июня отмечает свое 59-летие. Что известно о личной жизни артиста и его политической позиции?

Чем известен Валдис Пельш

Валдис Пельш родился 5 июня 1967 года в Риге. Он латыш по национальности, но имеет российское гражданство.

С детства Валдис проявлял талант к языкам и окончил рижскую школу с углубленным изучением французского в 1983 году. После переезда в Москву и поступления на философский факультет МГУ он активно включился в студенческую жизнь и встретил Алексея Кортнева в студенческом театре.

Их знакомство переросло в многолетнее творческое партнерство. Вместе они создали рок-группу «Несчастный случай», которая вскоре стала одним из самых заметных музыкальных коллективов страны. Во время учебы Пельш и Кортнев часто выступали на сцене студенческого театра. Даже получив дипломы, они продолжали участвовать в театральных постановках.

Валдис Пельш также увлекся КВН и вошел в команду МГУ, которая попала в Высшую лигу. Это принесло ему первую известность. Затем музыка стала его главным увлечением. В группе «Несчастный случай» он писал тексты, работал над концепцией и выступал. До 1997 года он активно участвовал в группе, а затем сосредоточился на телевидении, оставаясь на значимых концертах. В 2003 году он вернулся для записи юбилейного альбома «Последние деньки в раю».

Музыкант последний раз выступил с группой в 2010 году на презентации альбома «Тоннель в конце света». Весной 2021 года Пельш и музыканты «Несчастного случая» запустили на YouTube свой проект «МузФак».

Телевизионная карьера Валдиса Пельша началась в конце 1980-х с участия в КВН и работы режиссером программы «Оба-на!», но проект закрыли после двух выпусков. В 1995 году Влад Листьев пригласил его вести «Угадай мелодию», которая стала хитом и сделала Пельша известным. Впоследствии он вел «Русскую рулетку», «Властелин вкуса» и другие программы, но самым успешным проектом того времени стал «Розыгрыш», который долго был популярен на Первом канале.

Как сложилась личная жизнь Валдиса Пельша

В 1988 году телеведущий женился на девушке по имени Ольга. Вскоре у них родилась дочь Эйжена.

В конце 90-х Пельш познакомился с дизайнером Светланой Акимовой. Они начали жить вместе, и в 2002 году у них появилась дочь Илва. Но на тот момент Пельш оставался официально женатым на Ольге.

Несколько лет законная супруга и гражданская жена боролись за внимание Пельша, не уступая друг другу.

Телеведущий все же решился расторгнуть брак с Ольгой. В 2009 году он заключил брак с Акимовой, и у них родился сын Эйнер. А еще через пять лет в семье появился второй сын — Ивар.

Как Пельш относится к СВО

Артист предпочитает не обсуждать специальную военную операцию на Украине и избегает высказываний на эту тему. В последние годы он старается не комментировать вопросы о знаменитостях, покинувших страну, и событиях, связанных с СВО.

В июне прошлого года Пельш рассказал, что теперь он редко бывает на своей родине в Латвии. По словам ведущего, он может пересечь границу, но в стране изменились условия и отношение к россиянам. Это, по его словам, создает негативный фон.

«Латвия не станет менее любимой мною страной от того, что, если вы достаете „серпастый и молоткастый“ российский паспорт, как было у Маяковского, „к одним паспортам — улыбка у рта, к другим — отношение плевое“. Но, опять же, все преходяще. И я надеюсь, что закон отрицания, который является одним из основных диалектических законов, все равно работает», — поделился телеведущий.

Пельш выразил надежду на улучшение отношений к россиянам в будущем в Латвии.

Чем сейчас занимается Валдис Пельш

В настоящий момент Валдис Пельш продолжает активно работать в сфере телевидения и документального кино. Он является одним из ведущих музыкального шоу «Достояние республики» на Первом канале, где вместе с соведущей Валей Карнавал представляет выпуски, посвященные истории популярных артистов и групп. Например, в мае 2026 года вышел выпуск о группе «Руки Вверх!», а 7 июня 2026 года запланирован выпуск, посвященный группе «Блестящие».

Также Пельш владеет кинокомпанией «РД Студия», специализирующейся на документальных фильмах. В апреле 2026-го появилась информация, что бизнес телеведущего впервые за 13 лет понес убытки. По информации авторов публикации, в 2025 году она ушла в минус на 13,9 млн рублей.

Telegram-канал SHOT отмечал, что в 2024 году «РД Студия» заработала 11 млн рублей. В 2025-м выручка резко снизилась — с 86 млн до 10 млн рублей. SHOT уточнил, что, несмотря на убытки, ведущий погасил налоговый долг в размере 2,5 млн рублей. А в начале 2026-го кинокомпания представила документальный фильм.

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