ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 00:40

Смерть сестры, два развода, брак с Шиловской: где сейчас Александр Устюгов

Александр Устюгов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского Александр Устюгов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Александр Устюгов стал известен благодаря роли в сериале «Ментовские войны». Что известно о личной жизни и карьере артиста, какие последние новости выходили о нем?

Как прославился Устюгов

Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в казахстанском Экибастузе. Он учился в ПТУ на слесаря-электрика, затем окончил Омский областной колледж культуры и искусства. После этого переехал в Москву и поступил в Щукинское училище.

Устюгов дебютировал в кино в 2002 году в лентах «Повелитель эфира», «Кодекс чести» и «Операция „Цвет нации“».

Широкую известность актер получил благодаря сериалу «Ментовские войны», где он сыграл майора Романа Шилова. Его фильмография включает такие известные проекты, как «Викинг», «28 панфиловцев», «Союз Спасения», «Столичная штучка», «Бой с тенью», «Любовь Советского Союза» и «Последний богатырь. Наследие». Всего в его активе около 100 ролей.

Как сложилась личная жизнь Устюгова

Сейчас Александр Устюгов женат на актрисе Аглае Шиловской, разница в возрасте между ними составляет 17 лет. О тайной свадьбе пара объявила летом прошлого года. Церемония прошла скромно, без гостей, после чего молодожены отправились в медовый месяц в Таиланд.

Актер опровергал слухи о беременности Шиловской, но не исключил, что дети у них появятся в будущем.

«Каждый год в день рождения Аглаи пишут, что она ждет пополнение, — она осталась без работы, ее не звали на съемки. Пришлось прийти к продюсерам и показать, что у нее нет живота», — рассказал актер.

Пара, помимо официального заключения брака, также обвенчалась.

Первой супругой Устюгова была актриса Янина Соколовская, они поженились в 2005 году. В браке родилась дочь Евгения. Семья всем составом снималась в сериале «Ментовские войны». В 2015 году артисты развелись.

По данным СМИ, коллеги расстались из-за влюбленности Устюгова в актрису Анну Озар, которая впоследствии стала его второй женой, но и этот брак распался.

Чем сейчас занимается Устюгов

4 июня стало известно, что в семье Александра Устюгова произошло горе: от рака умерла 46-летняя сестра актера Екатерина.

«Один из нас уехал в рай, Он встретит Бога — ведь есть, наверно, Бог…» — отметил Александр Устюгов.

Звезда «Ментовских войн» узнала о смерти сестры во время гастролей. Артист решил не отменять тур, несмотря на траурное событие.

Сейчас Устюгов продолжает творческую деятельность — снимается в кино и выступает со своей рок-группой Ekibastuz.

16 марта на телеканале «Россия» с участием актера состоялась премьера исторической драмы «Князь Андрей». Проект рассказывает историю междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей в XII веке.

Устюгов также участвует в съемках фильмов «Адвокаты», «Законник», «Околоточный», «Молодинская битва» и других.

Читайте также:

«Фабрика звезд» возвращается: когда премьера, новые правила шоу

Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика

Пентхаус за миллиард и поместье: как продают наследство Иосифа Кобзона

Шоу-бизнес
Россия
Александр Устюгов
актеры
артисты
звезды
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро
В США одобрили новый антироссийский проект
Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом
Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ
Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ
Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ
«В Казани будет сложнее»: ЦСКА забирает второй матч финала Единой лиги ВТБ
Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов
FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР
Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»
Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска
Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых
«Никаких Tomahawk»: в РФПИ прокомментировали решение США против ФРГ
Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза
В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей
Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова
Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США
Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»
Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?
Греция резко выступила против Украины
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.