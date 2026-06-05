Смерть сестры, два развода, брак с Шиловской: где сейчас Александр Устюгов

Александр Устюгов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского

Смерть сестры, два развода, брак с Шиловской: где сейчас Александр Устюгов

Актер Александр Устюгов стал известен благодаря роли в сериале «Ментовские войны». Что известно о личной жизни и карьере артиста, какие последние новости выходили о нем?

Как прославился Устюгов

Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в казахстанском Экибастузе. Он учился в ПТУ на слесаря-электрика, затем окончил Омский областной колледж культуры и искусства. После этого переехал в Москву и поступил в Щукинское училище.

Устюгов дебютировал в кино в 2002 году в лентах «Повелитель эфира», «Кодекс чести» и «Операция „Цвет нации“».

Широкую известность актер получил благодаря сериалу «Ментовские войны», где он сыграл майора Романа Шилова. Его фильмография включает такие известные проекты, как «Викинг», «28 панфиловцев», «Союз Спасения», «Столичная штучка», «Бой с тенью», «Любовь Советского Союза» и «Последний богатырь. Наследие». Всего в его активе около 100 ролей.

Как сложилась личная жизнь Устюгова

Сейчас Александр Устюгов женат на актрисе Аглае Шиловской, разница в возрасте между ними составляет 17 лет. О тайной свадьбе пара объявила летом прошлого года. Церемония прошла скромно, без гостей, после чего молодожены отправились в медовый месяц в Таиланд.

Актер опровергал слухи о беременности Шиловской, но не исключил, что дети у них появятся в будущем.

«Каждый год в день рождения Аглаи пишут, что она ждет пополнение, — она осталась без работы, ее не звали на съемки. Пришлось прийти к продюсерам и показать, что у нее нет живота», — рассказал актер.

Пара, помимо официального заключения брака, также обвенчалась.

Первой супругой Устюгова была актриса Янина Соколовская, они поженились в 2005 году. В браке родилась дочь Евгения. Семья всем составом снималась в сериале «Ментовские войны». В 2015 году артисты развелись.

По данным СМИ, коллеги расстались из-за влюбленности Устюгова в актрису Анну Озар, которая впоследствии стала его второй женой, но и этот брак распался.

Чем сейчас занимается Устюгов

4 июня стало известно, что в семье Александра Устюгова произошло горе: от рака умерла 46-летняя сестра актера Екатерина.

«Один из нас уехал в рай, Он встретит Бога — ведь есть, наверно, Бог…» — отметил Александр Устюгов.

Звезда «Ментовских войн» узнала о смерти сестры во время гастролей. Артист решил не отменять тур, несмотря на траурное событие.

Сейчас Устюгов продолжает творческую деятельность — снимается в кино и выступает со своей рок-группой Ekibastuz.

16 марта на телеканале «Россия» с участием актера состоялась премьера исторической драмы «Князь Андрей». Проект рассказывает историю междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей в XII веке.

Устюгов также участвует в съемках фильмов «Адвокаты», «Законник», «Околоточный», «Молодинская битва» и других.

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