Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска

Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска 5 июня отмечает 85-летний юбилей. Как сложилась личная жизнь актрисы, почему она отвернулась от России, из-за чего конфликтовала с народными артистками Аллой Пугачевой и Валентиной Талызиной?

Чем известна Барбара Брыльска

Барбара Брыльска родилась в польском селе Скотники, Лодзинское воеводство. Ее родители занимались пошивом одежды и работой на заводе. Они поддерживали ее творческие способности: Барбара посещала художественную школу, увлекалась рисованием и сценой. О карьере актрисы она задумалась после приглашения режиссера Антония Бохдзевича в фильм «Калоши счастья» в 15 лет.

Брыльска вскоре стала известной польской актрисой. Одной из первых ее популярных работ был фильм «Фараон». Позже она начала сотрудничать с немецкими режиссерами.

Международный успех пришел после выхода фильма «Анатомия любви». Картина привлекла внимание зрителей за пределами Польши, тогда артистку заметил режиссер Эльдар Рязанов. Он пригласил польскую актрису на главную роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», что вызвало неоднозначную реакцию.

Съемки фильма были не из легких. Барбара говорила по-русски с сильным акцентом, а ее героиня была учительницей русского языка. Поэтому команде пришлось искать актрису для озвучки. Эту задачу поручили Валентине Талызиной. Зрители слышали голос Нади именно в ее исполнении. Песни героини записала Алла Пугачева.

Из-за чего Брыльска конфликтовала с Пугачевой и Талызиной

После выхода фильма между Барбарой и Валентиной Талызиной начали возникать напряженные отношения, которые со временем переросли в многолетний конфликт.

Барбара Брыльска получила Государственную премию СССР за роль Нади Шевелевой, тогда как Валентина Талызина, озвучившая героиню и сыгравшая подругу, осталась без награды. Талызина считала вклад Брыльской переоцененным.

«Она понятия не имела, что играет ленинградскую учительницу. Я тоже хотела ее сыграть, но Рязанов дал роль подружки только. Но мой голос подошел к голосу Пугачевой, поэтому я озвучивала Надю», — говорила Валентина Илларионовна.

В ответ Брыльска утверждала, что первоначально режиссер собирался сделать ее героиню преподавателем польского языка, поэтому акцент не стал бы проблемой. По словам актрисы, «из-за Талызиной, завистливой и злой, мало кто об этом знает».

С годами конфликт между актрисами только усиливался. Они часто критиковали друг друга в интервью. По мнению людей из их окружения, напряжение не исчезло даже через десятилетия после премьеры фильма. Барбара Брыльска признавалась, что пыталась наладить отношения, но взаимопонимания так и не достигла.

Талызина категорически отрицала обвинения в зависти. Она была возмущена тем, что Брыльска выдумала небылицу о том, будто Талызина не смогла смириться с получением Брыльской государственной премии за роль. Актриса назвала эти обвинения абсурдными.

Также на съемках «Иронии судьбы» Брыльска познакомилась с Аллой Пугачевой. Несколько лет назад актриса призналась, что с Примадонной у нее связаны как минимум два случая, закончившиеся в итоге обидой.

«Однажды мы были на каком-то мероприятии, и все ждали Пугачеву. Она все не ехала и не ехала. Когда же она появилась, я сказала ей: „Короли всегда приезжают первыми“. Она тогда обиделась, поскольку опоздала из-за озвучивания моей роли», — призналась она.

Второй неприятный случай произошел на проекте «Две звезды», где Брыльска сидела в жюри. Актриса низко оценила выступление Владимира Преснякова и Елены Кориковой, из-за чего получила порцию критики от Пугачевой.

Как сложилась личная жизнь Барбары Брыльской

Барбара Брыльска была замужем три раза. Первым ее мужем стал математик Ян Боровец. Он не разделял ее интереса к творчеству, поэтому развод инициировала сама актриса.

После этого актриса вышла замуж за актера Ежи Зельника. Третьим супругом стал врач-гинеколог Людвиг Космаль, с которым она прожила 18 лет и родила двух детей. Брак распался из-за измен мужа.

«Я убежала от моего мужа. Купила себе домик, чтобы, когда надо, убежать и жить спокойно», — говорила она в интервью.

У артистки есть сын Людвиг. Ее дочь — актриса и модель Барбара — трагически погибла в автомобильной катастрофе в 1993 году.

Как Брыльска стала русофобкой

В 2014 году актриса Барбара Брыльска последний раз снялась в российском кино, это был проект «Тайна четырех принцесс». Когда на Майдане начались события, Брыльска подписала открытое письмо в поддержку Украины и прекратила сотрудничество с РФ. Она также участвовала в украинских шоу, юмористических программах, например, «Вечерний Киев».

В 2023 году в разговоре с журналистами Барбара позволила себе резкое высказывание о России.

«Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя. Остальной народ — посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — высказала свою позицию актриса.

Эти слова Барбары возмутили общественников, и они попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина навсегда запретить Брыльской въезд в Россию.

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru отметил, что Барбара Брыльска никогда не проявляла симпатий к России, так как жила в Польше, где подобное отношение не было распространено. Он также добавил, что в 1970–1980-х годах актриса не испытывала любви к стране, хотя и не выражала открытого негатива.

«Это Польша, они всегда были настроены против России. Советский турист всегда мог получить в польском баре люлей, если поведет себя как-то не так. Брыльска тоже всегда была настроена скептически к нашей стране и большевизму», — сказал Шпагин.

Критик добавил, что в 1970-х и 1980-х годах, когда актриса снималась в СССР и не было сильно напряженных международных отношений, поляки и жители Прибалтики относились к русским как к оккупантам, просто это меньше проявлялось.

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