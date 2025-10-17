Миллионные гонорары и русофобия. Брыльска продала РФ, которая ее кормила

Недавно журналисты одного из столичных изданий позвонили актрисе Барбаре Брыльской. Она им ответила, что не будет говорить по-русски, только по-польски. Актриса давно позволяет себе русофобские настроения. Как сейчас живет Брыльска и на чем зарабатывает — в материале NEWS.ru.

Когда Брыльска стала русофобкой

В 2014 году актриса Барбара Брыльска последний раз снялась в российском кино, это был проект «Тайна четырех принцесс». После этого, когда начались события на Майдане, она подписала открытое письмо в поддержку Украины и отказалась сотрудничать с РФ. Брыльска даже участвовала в одном из украинских шоу в роли жюри и юмористических передачах, таких как «Вечерний Киев».

В 2023 году в разговоре с изданием «Абзац» Барбара позволила себе резкое высказывание о России. «Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя. Остальной народ — посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», — высказала свою позицию актриса.

Эти слова Барбары возмутили общественников, и они попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина навсегда запретить Брыльской въезд в Россию.

Многие советские актрисы недоумевают, почему режиссер Эльдар Рязанов выбрал польскую артистку на главную роль в фильме «Ирония судьбы». Валентина Талазина озвучивала героиню Барбары Надю, поскольку у исполнительницы этой роли был сильный акцент.

Эльдар Рязанов, Андрей Мягков и Барбара Брыльска Фото: В. Алисов/РИА Новости

Рязанов впервые увидел Барбару в фильме «Анатомия любви», который и прославил актрису в родной Польше. Ее тогда стали называть главным секс-символом страны. Режиссер говорил, что пробовал на роль Нади Шевелевой многих советских артисток, но они не подходили по типажу, а Брыльска идеально вписалась в роль простой учительницы русского языка и литературы.

Позже Талызина неоднократно критиковала иностранную коллегу. Брыльска говорила, что актриса ей завидует, ведь полька получила за этот фильм Госпремию СССР. Валентина в свою очередь обвиняла ее в неблагодарности.

На съемочной площадке Брыльска, по словам актеров, вела себя как избалованная голливудская звезда. Все время была чем-то недовольна, показывала свое пренебрежительное отношение к коллегам. Особенно доставалось ее экранному партнеру актеру Андрею Мягкову. Он потом рассказывал в программе Андрея Малахова, что из-за поведения Барбары «перестал любить польский народ».

Сколько Брыльска зарабатывает на проектах

Долгое время Барбара признавалась в любви к России. «Я люблю весь российский народ. И готова ссориться с теми, кто его не любит», — говорила она в интервью. Актриса всегда подчеркивала, что именно фильм «Ирония судьбы» сделал ее суперзвездой.

«Вот тогда я поняла, что такое слава и какая она сладкая. Ни один фильм, в котором я снималась — а я много снималась, 60 ролей у меня, из которых 50 — главные, — не дал мне столько, сколько „Ирония судьбы“», — объясняла она.

Начиная с 2000-х Брыльскую практически перестали приглашать в польские проекты. Она сосредоточилась на съемках в России и на Украине. Помимо этого, актриса выступала на закрытых мероприятиях и зарабатывала на журналистах.

Телеведущий Александр Казакевич писал у себя на странице в соцсети, что, когда в 2000-х они снимали передачу о Барбаре, она запросила гонорар в $600. По его словам, нужно было оплатить сувениры, которые выбрала актриса, прогуливаясь по праздничному рынку. Передачу снимали в Праге перед рождеством.

Под постом в комментариях корреспонденты других СМИ писали, что также платили Барбаре за интервью.

Барбара Брыльска в центре Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

За фильм актриса просит гонорар, соизмеримый с тем, который получают голливудские звезды, сообщил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. В 2005 году, когда он работал на одну крупную кинокомпанию, там задумали снимать фильм «Где живет Пер Ноэль» (в переводе Дед Мороз). На главные роли позвали Пьера Ришара и Барбару Брыльскую.

«Она запросила гонорар в $1,5 миллиона. И если Ришару мы готовы были столько заплатить, то ей — нет. В итоге проект сначала заморозили, хотя сценарий уже был написан. Потом вовсе не стали снимать», — поделился Дзюник.

Продюсер предполагает, что актриса так сейчас себя ведет, в том числе не говорит по-русски, потому что боится реакции правительства Польши. К тому же Дзюник высказал версию, что у Брыльской начался «старческий маразм».

Читайте также:

Пугачева вернется в РФ ради детей? Что случилось, пустят ли их обратно

Поцелуй с Пересильд, гонорары, помощь Киркорова: как живет Ваня Дмитриенко

Особняк Чуриковой по соседству с Михалковым продадут? Ее сын раскрыл правду