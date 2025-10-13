Пугачева вернется в РФ ради детей? Что случилось, пустят ли их обратно

Дети певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри, которым через два года предстоит оформлять российские паспорта, могут остаться без них. По новому закону в свидетельствах о рождении всех детей младше 14 лет должна стоять отметка о российском гражданстве. Действительно ли Лиза и Гарри могут остаться без главного документа, подтверждающего личность гражданина, и правда ли, что Пугачевой придется возвращаться в РФ, чтобы уладить проблемы с документами, — в материале NEWS.ru.

Из-за чего возникли слухи о паспортах детей Пугачевой

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут остаться без российских паспортов. Согласно закону от 26 октября 2023 года, в свидетельствах о рождении всех детей младше 14 лет должна стоять отметка о российском гражданстве. У Лизы и Гарри ее нет. Без нее нельзя выехать за границу, сделать загранпаспорт и прописаться в квартире. Нужно подтвердить гражданство в присутствии родителей либо через МВД в России, либо через представительство РФ за границей.

Что сказал адвокат о проблемах Лизы и Гарри с гражданством РФ

Как заявил адвокат Сергей Жорин NEWS.ru, информация о том, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут остаться без гражданства и российских паспортов, не соответствует действительности. Он назвал несколько причин.

«Гражданство ребенка определяется законом, а не отметкой в свидетельстве. Согласно статье 12 Федерального закона № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ (в ред. от 28.04.2023), ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если хотя бы один из родителей — гражданин России», — назвал первую, самую главную причину Жорин.

У Лизы и Гарри оба родителя — Алла Пугачева и Максим Галкин — граждане РФ, поэтому они по рождению тоже россияне и у них нельзя отобрать это право. «Отсутствие штампа о гражданстве не лишает гражданства. Пункт 39 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ (утв. Указом президента № 889 от 22.11.2023) указывает, что отметка о гражданстве — лишь способ подтверждения, а не условие его наличия», — привел вторую причину адвокат.

По его словам, важно еще, что требование об обязательной отметке распространяется только на новорожденных после 26 октября 2023 года. Для ранее рожденных детей (в том числе 12-летних) отсутствие штампа не имеет правовых последствий. Это подтверждено разъяснениями МВД и ЗАГС: отметку можно поставить по заявлению родителей в России или через консульство.

«Без отметки могут возникнуть только технические трудности, но не утрата гражданства. Например, при подаче на первый паспорт могут попросить подтвердить гражданство документально (через отметку или справку), но отказать в паспорте по этой причине незаконно», — резюмировал Жорин.

Нужно ли детям Пугачевой ехать в РФ для получения паспортов

Лиза и Гарри отметили свой 12-й день рождения 18 сентября, через два года им будет по 14 лет. По закону в течение 90 дней после достижения этого возраста они должны подать документы для получения российского паспорта. Приезжать в РФ им для этого не нужно, они вполне могут сделать это за границей — там, где в данный момент живут.

«Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, как и любые дети граждан России, могут оформить свой первый паспорт гражданина РФ за границей — через консульство России в стране проживания. Ехать в Россию для этого не обязательно», — подтвердил Жорин.

Что сказал Бородин о возвращении детей Пугачевой в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен, что при возвращении детей Пугачевой Лизы и Гарри в РФ их не ждет ничего хорошего. По его словам, они сразу столкнутся с негативным отношением со стороны сверстников, вплоть до буллинга, то есть подростков из звездной семьи просто затравят из-за их родителей.

«Помните, Пугачева в своем недавнем интервью говорила, что ее детей якобы травят в школе, напоминают им, что их отец — иноагент. Но тогда это были просто слова. А сейчас, когда они вернутся, такое действительно с ними может быть. Сейчас дети уже в садиках и школах знают, кто такие иноагенты, и все знают, что Пугачева и Галкин — предатели Родины», — сказал Бородин.

Глава ФПБК выразил уверенность, что даже если Лиза и Гарри вернутся в Россию, то они в скором времени поймут, что им лучше вернуться обратно за границу.

