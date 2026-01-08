Танцовщица из Каменска-Уральского скончалась в день похорон мужа Танцовщица из Каменска-Уральского умерла в день похорон мужа — ветерана СВО

Танцовщица Татьяна Шишина скоропостижно скончалась в день похорон своего супруга, передает URA.RU со ссылкой на танцевальную студию, где выступала погибшая. Ее муж, ветеран специальной военной операции Сергей Шишин погиб в декабре 2025 года.

Сегодня утром скоропостижно скончалась Шишина Татьяна. 26 декабря [2025 года] на СВО погиб ее муж, сегодня были [его] похороны, — сказано в материале.

