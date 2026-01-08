Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 23:46

Танцовщица из Каменска-Уральского скончалась в день похорон мужа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Танцовщица Татьяна Шишина скоропостижно скончалась в день похорон своего супруга, передает URA.RU со ссылкой на танцевальную студию, где выступала погибшая. Ее муж, ветеран специальной военной операции Сергей Шишин погиб в декабре 2025 года.

Сегодня утром скоропостижно скончалась Шишина Татьяна. 26 декабря [2025 года] на СВО погиб ее муж, сегодня были [его] похороны, — сказано в материале.

Ранее актер Андрей Хорошев, известный по ролям в фильмах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался на отдыхе, пытаясь спасти человека. Как рассказал режиссер и друг артиста Сергей Члиянц, актер увидел в воде человека без сознания, бросился на помощь, но сам не смог выбраться.

До этого американский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. Тело нашли в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы, осмотревшие место, не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Джеймс Рэнсон стал широко известен после роли Эдди Каспбрака во второй части фильма ужасов «Оно», вышедшей в 2019 году. Картина была снята по мотивам романа писателя Стивена Кинга.

погибшие
танцоры
СВО
похороны
