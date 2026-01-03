Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 21:23

Появились детали гибели актера Хорошева

Aif.ru: актер Хорошев погиб на отдыхе, спасая человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Актер Андрей Хорошев, известный по ролям в фильмах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ», скончался на отдыхе, пытаясь спасти человека, сообщает аif.ru. Как рассказал режиссер и друг артиста Сергей Члиянц, актер увидел в воде человека без сознания, бросился на помощь, но сам не смог выбраться.

Для прояснения всех обстоятельств на место трагедии выехала дочь погибшего. Информацию о гибели подтвердила знакомая актера. По словам одной из поклонниц, видевшей Хорошева незадолго до происшествия, он выглядел хорошо и мог планировать заняться дайвингом.

О смерти Хорошева стало известно 2 января. Ему было 66 лет. На тот момент подробности его гибели не раскрывались.

До этого американский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. Тело нашли в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Правоохранительные органы, осмотревшие место, не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Джеймс Рэнсон стал широко известен после роли Эдди Каспбрака во второй части фильма ужасов «Оно», вышедшей в 2019 году. Картина была снята по мотивам романа писателя Стивена Кинга.

