Птицы официально принесли на Сахалин весну

В Невельском районе местные жители стали свидетелями возвращения первых перелетных птиц и начали публиковать свои фото и видео в Telegram-канале районной администрации. В окрестностях были замечены грациозные белые лебеди, что традиционно считается одним из главных признаков приближающегося тепла.

Напоминаем также, что диких птиц не стоит кормить хлебом — такая пища может навредить их здоровью. Лучше просто наблюдать за ними и беречь их естественную среду, — призывают специалисты.

Зоологи попросили сахалинцев проявить сознательность: если вам посчастливится встретить лебедей, сохраняйте тишину и соблюдайте дистанцию. Только бережное отношение поможет пернатым благополучно дождаться окончательного прихода весны.

Ранее сообщалось, что грачи, скворцы и жаворонки первыми вернутся в Москву после зимовки. Этих птиц можно будет наблюдать уже в первой половине марта. Первых перелетных птиц можно чаще всего встретить рядом с водоемами и местами, где есть проталины. Вслед за грачами и скворцами в Москве появятся кулики и чибисы.