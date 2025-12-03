Лебедь остановил скоростной поезд в Японии Spiegel: в Японии 1,3 тыс. человек пострадали из-за лебедя на пути поезда

В Японии лебедь вышел на железнодорожные пути, из-за чего высокоскоростной поезд «Синкансэн» вынужден был остановиться, пишет Spiegel. Отмечается, что из-за задержки движения 1,3 тыс. пассажиров пострадали.

Как сообщается, инцидент произошел в префектуре Мияги. Машинист состава вовремя заметил птицу и сумел остановить поезд. Сам лебедь не пострадал, однако движение было серьезно нарушено. В результате задержались еще три скоростных состава.

