03 декабря 2025 в 16:58

Лебедь остановил скоростной поезд в Японии

в Японии 1,3 тыс. человек пострадали из-за лебедя на пути поезда

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
В Японии лебедь вышел на железнодорожные пути, из-за чего высокоскоростной поезд «Синкансэн» вынужден был остановиться, пишет Spiegel. Отмечается, что из-за задержки движения 1,3 тыс. пассажиров пострадали.

Как сообщается, инцидент произошел в префектуре Мияги. Машинист состава вовремя заметил птицу и сумел остановить поезд. Сам лебедь не пострадал, однако движение было серьезно нарушено. В результате задержались еще три скоростных состава.

Ранее издание The Sun сообщило, что в России якобы создали эскадрильи шпионских голубей с имплантированными чипами в мозге. Источник ссылается на представленные компанией Neiry разработки, которые, по его данным, позволяют операторам управлять стаями птиц через прямую передачу команд в мозг.

До этого россиянка получила травму во время фотосессии с ручным орлом в Кабардино-Балкарии. Девушка рассказала, что хищная птица клюнула ее в лицо, оставив царапины у глаза.

Также сообщалось, что на месте прорыва водопроводной трубы в Липецке поселились утки. Очевидцы сняли на видео, как птицы плавают в образовавшемся озере у долгостроя на улице 50 лет НЛМК.

