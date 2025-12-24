Новый год-2026
Фаза Луны сегодня, 24 декабря: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся

Фаза Луны сегодня, 24 декабря: кому нельзя давать деньги и кого ждет молодость? Фаза Луны сегодня, 24 декабря: кому нельзя давать деньги и кого ждет молодость? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 11:34 по столичному времени Луна перейдет в 6-е сутки лунного цикла. Они завершатся завтра незадолго до полудня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Полноправную власть над Луной сегодня приобретут Рыбы — замыкающий знак западного гороскопа.

Общая характеристика дня

Сегодня ожидается спокойный и даже ленивый день. Неожиданных событий не будет. Хорошо будут проходить различные встречи и даже новые знакомства. Также благоприятно строить планы, которые будут реализованы в течение месяца.

Здоровье и молодость

Даже если сегодня обнаружится какое-либо заболевание, не стоит беспокоиться — симптомы быстро пройдут, особенно если вы вовремя обратитесь к врачу. Хороший эффект сегодня принесут омолаживающие процедуры. Обратите внимание на здоровье дыхательной системы.

Любовь и семья

День подходит для свадьбы, а также для знакомства родственников. Искренние разговоры помогут лучше узнать друг друга и принять все особенности новых членов семьи.

Природа

Для рыбаков продолжается удачный период — рыба клюет хорошо, а улов по-прежнему богатый. Владельцам домашних животных сегодня стоит уделить время любимцам: поиграть, отправиться на долгую прогулку или просто подержать на коленях во время вечернего фильма.

Бизнес и деньги

Сегодня не рекомендуется занимать деньги или давать в долг. В других направлениях можно предпринимать любые действия — они увенчаются успехом. Проведение переговоров, заключения контрактов, просьбы о повышении зарплаты, начало новых проектов — все дела будут успешны.

