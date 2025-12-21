Фаза Луны сегодня, 21 декабря: ловим мальков, играем с котами и не злимся

Сегодня в 10:44 по Москве времени Луна перейдет в третьи сутки лунного цикла. Они завершатся завтра, 22 декабря.
В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна
Луна переходит под влияние упрямого и честного Козерога. Ждите неожиданных приступов упрямства, которые не поддаются логике. Луна сегодня уже в первой четверти, фаза — растущая.
Общая характеристика дня
День наполнен энергией, если не лениться и иметь достаточно мотивации, то сегодня можно очень много успеть. Возможны проявления агрессии, поэтому будьте предельно терпеливы по отношению и к себе, и к окружающим.
Любовь
Семейная жизнь пар, вступивших в брак в этот день, будет наполнена непредсказуемыми и не всегда положительными событиями. Если вы не любите жить на пороховой бочке, свадьбу лучше отложить.
Здоровье
Высока вероятность травм. Не пускайте на самотек болезни. Будут полезные физические нагрузки и водные процедуры, в том числе баня. Посещение салона красоты тоже пойдет на пользу.
Бизнес
Сегодня все полны агрессии и настойчивости. Ведите дела с учетом этих факторов. Не давайте ущемлять свои права, но и сами не нарушайте чужие. Денежные вопросы лучше отложить, чтобы избежать потерь.
Природа
Сегодня рыба будет клевать замечательно. Но мелкая. Впрочем, разве это повод отказаться от отдыха с удочкой? Владельцы собак и кошек сегодня могут уделить время досугу питомцев — купите им игрушки, но лучше поиграйте с любимцами сами.