21 декабря 2025 в 01:55

Фаза Луны сегодня, 21 декабря: ловим мальков, играем с котами и не злимся

Фаза Луны сегодня, 21 декабря: усмиряем агрессию, отменяем сделки
Сегодня в 10:44 по Москве времени Луна перейдет в третьи сутки лунного цикла. Они завершатся завтра, 22 декабря.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна переходит под влияние упрямого и честного Козерога. Ждите неожиданных приступов упрямства, которые не поддаются логике. Луна сегодня уже в первой четверти, фаза — растущая.

Общая характеристика дня

День наполнен энергией, если не лениться и иметь достаточно мотивации, то сегодня можно очень много успеть. Возможны проявления агрессии, поэтому будьте предельно терпеливы по отношению и к себе, и к окружающим.

Любовь

Семейная жизнь пар, вступивших в брак в этот день, будет наполнена непредсказуемыми и не всегда положительными событиями. Если вы не любите жить на пороховой бочке, свадьбу лучше отложить.

Фаза Луны сегодня, 21 декабря: ловим мальков, играем с котами и не злимся Фаза Луны сегодня, 21 декабря: ловим мальков, играем с котами и не злимся Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье

Высока вероятность травм. Не пускайте на самотек болезни. Будут полезные физические нагрузки и водные процедуры, в том числе баня. Посещение салона красоты тоже пойдет на пользу.

Бизнес

Сегодня все полны агрессии и настойчивости. Ведите дела с учетом этих факторов. Не давайте ущемлять свои права, но и сами не нарушайте чужие. Денежные вопросы лучше отложить, чтобы избежать потерь.

Природа

Сегодня рыба будет клевать замечательно. Но мелкая. Впрочем, разве это повод отказаться от отдыха с удочкой? Владельцы собак и кошек сегодня могут уделить время досугу питомцев — купите им игрушки, но лучше поиграйте с любимцами сами.

