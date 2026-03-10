Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:41

Глава МИД одной страны нашел российских «шпионов» среди православных

Глава МИД Литвы Будрис: Вильнюс должен устранять агентов РФ из православия

Кястутис Будрис Кястутис Будрис Фото: IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Виленскую и Литовскую епархию РПЦ необходимо очистить от предполагаемых агентов российских спецслужб, заявил глава МИД страны Кястутис Будрис. По его словам, которые передает LRT, Вильнюс должен выявлять людей, пытающихся влиять на епархию, и аккуратно исключать их из религиозной структуры.

Мы должны пресекать деятельность российских спецслужб в этой организации, — сказал Будрис.

Глава МИД Литвы сравнил религиозную организацию с компанией, претендующей на стратегические активы, и заявил, что связи с Россией недопустимы. Призыв прозвучал после доклада разведки о зависимости епархии от Московского патриархата.

Ранее сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» захватили храм канонической Украинской православной церкви под Киевом. Инцидент произошел в селе Счастливом. Некоторым прихожанам, которые пытались снять все на видео, активисты угрожали расправой.

До этого стало известно, что прихожане Православной церкви Украины поспорили из-за даты празднования Рождества. Конфликт произошел в Ивано-Франковской области. Примерно 300 прихожан церкви Святых Апостолов Петра и Павла ПЦУ 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм.

РПЦ
православие
Литва
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам
В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта
В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
Иран уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия
В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира
«Китайский Нострадамус» взбудоражил мир пророчеством о войне
«Я не горжусь»: обматерившая болельщиков Андреева извинилась за срыв
Политолог оценила политические перспективы нового лидера Ирана
Суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с десятой женой
Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни
«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина
В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США
Инспектор купил поддельные права, чтобы принимать экзамены по вождению
Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу
В Главархиве Москвы рассказали о редких документах
Иран обрушил ракеты на военный лагерь бундесвера в Иордании
Казахстан решил ввести «зеркальные» пошлины против России
На загадочном ранчо Эпштейна начались обыски
Названы сроки, когда МКС «упадет» из космоса
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.