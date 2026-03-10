Глава МИД одной страны нашел российских «шпионов» среди православных Глава МИД Литвы Будрис: Вильнюс должен устранять агентов РФ из православия

Виленскую и Литовскую епархию РПЦ необходимо очистить от предполагаемых агентов российских спецслужб, заявил глава МИД страны Кястутис Будрис. По его словам, которые передает LRT, Вильнюс должен выявлять людей, пытающихся влиять на епархию, и аккуратно исключать их из религиозной структуры.

Мы должны пресекать деятельность российских спецслужб в этой организации, — сказал Будрис.

Глава МИД Литвы сравнил религиозную организацию с компанией, претендующей на стратегические активы, и заявил, что связи с Россией недопустимы. Призыв прозвучал после доклада разведки о зависимости епархии от Московского патриархата.

Ранее сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» захватили храм канонической Украинской православной церкви под Киевом. Инцидент произошел в селе Счастливом. Некоторым прихожанам, которые пытались снять все на видео, активисты угрожали расправой.

До этого стало известно, что прихожане Православной церкви Украины поспорили из-за даты празднования Рождества. Конфликт произошел в Ивано-Франковской области. Примерно 300 прихожан церкви Святых Апостолов Петра и Павла ПЦУ 25 декабря пришли на рождественское богослужение в храм.