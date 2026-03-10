Эксперт по НЛО загадочно исчез из своего дома

Эксперт по НЛО загадочно исчез из своего дома New York Post: в США пропал эксперт по НЛО генерал Маккасланд

Эксперт по НЛО генерал ВВС США в отставке Уильям Маккасланд исчез при загадочных обстоятельствах, написала газета New York Post. Отмечается, что 68-летний мужчина вышел из своего дома в городе Альбукерке и не вернулся.

Это человек с одними из самых чувствительных секретов Соединенных Штатов в голове, — сказал журналист-расследователь Росс Култхарт

Общественность насторожило, что отставной военный не взял с собой телефон. Сейчас ФБР ведет его поиски.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями, сделав заявление, которое эксперты называют «самым важным в истории человечества». Портал Daily Star со ссылкой на американского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли заявил, что выступление запланировано на 8 июля 2026 года. Дата приурочена к годовщине знаменитого инцидента с «летающей тарелкой» в Розуэлле.

Ранее бывший президент США Барак Обама впервые публично заявил о своей вере в существование внеземных цивилизаций. По его мнению, инопланетяне реальны, однако он за время своего правления так и не получил неопровержимых доказательств этого.