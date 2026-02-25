В США хотели обнародовать правду об НЛО, но архивы таинственно исчезли

В США хотели обнародовать правду об НЛО, но архивы таинственно исчезли В США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО

В США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО, передает Daily Mail. Сайт The Black Vault лишился 3,8 млн секретных файлов.

По информации источника уничтожение данных произошло после заявления президента США Дональда Трампа о планах обнародовать документы, связанные с НЛО. Причины случившегося пока не раскрываются.

Ранее Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он пояснил, что наблюдает огромный интерес со стороны общества к этому вопросу.

До этого стало известно, что Дональд Трамп намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями, сделав заявление, которое эксперты называют «самым важным в истории человечества». Портал Daily Star со ссылкой на американского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли заявил, что выступление запланировано на 8 июля 2026 года. Дата приурочена к годовщине знаменитого инцидента с «летающей тарелкой» в Розуэлле.

Кроме того, на территории Розуэлльского авиационного центра в американском штате Нью-Мексико произошел сильный пожар. Возгорание возникло вблизи ангара № 84, где, согласно городской легенде, хранятся обломки неопознанного летающего объекта.