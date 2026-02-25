Целую деревню в Белоруссии выставили на продажу по цене нового автомобиля

Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 03:17

В Белоруссии продают деревню Веселуха за $10,5 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Белоруссии на продажу выставлена целая деревня Веселуха, расположенная недалеко от границы с Литвой, передает РИА Новости. Указанная цена сравнима со стоимостью нового автомобиля и составляет $10 524 (около 805,5 тыс. рублей).

По данным продавца, территория находится в частной собственности, на участке есть колодец и проведено электричество. Канализация отсутствует, отопление печное.

Изначально недвижимость приобреталась для создания агроусадьбы, но проект не реализовали. В соседних деревнях по госпрограмме пустующие дома продают по цене от 45 белорусских рублей (около 1,2 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что усадьбу благотворителя Ивана Хрущева выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Два здания были построены в XIX веке и сейчас считаются объектами культурного наследия.

До этого в России выставили на продажу автомобильные госномера стоимостью более 2,1 млрд рублей каждый. Всего в продаже находится 16 таких номеров.

Кроме того, бывший дом американской актрисы и модели Мэрилин Монро, известный как «кукольный домик», выставили на продажу в Палм-Спрингс, расположенном к востоку от Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния. Стоимость недвижимости площадью в 278,7 квадратных метра оценивается в $3,3 млн (почти 253 млн рублей).

