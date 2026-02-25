Целую деревню в Белоруссии выставили на продажу по цене нового автомобиля

В Белоруссии продают деревню Веселуха за $10,5 тыс.

В Белоруссии на продажу выставлена целая деревня Веселуха, расположенная недалеко от границы с Литвой, передает РИА Новости. Указанная цена сравнима со стоимостью нового автомобиля и составляет $10 524 (около 805,5 тыс. рублей).

По данным продавца, территория находится в частной собственности, на участке есть колодец и проведено электричество. Канализация отсутствует, отопление печное.

Изначально недвижимость приобреталась для создания агроусадьбы, но проект не реализовали. В соседних деревнях по госпрограмме пустующие дома продают по цене от 45 белорусских рублей (около 1,2 тыс. рублей).

