Дмитриев отреагировал на заголовок NYT, оправдывающий педофилию

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал «демоническими нарративами» заголовок статьи газеты The New York Times (NYT) о педофилии. Он прикрепил в соцсети Х соответствующий пост и призвал «спасать детей».

Демонические нарративы NYT. Спасите детей, — написал он.

Речь идет о материале NYT, опубликованном в в октябре 2014 года. Он был размещен под заголовком «Педофилия: болезнь, а не преступление».

Ранее суд приговорил 34-летнюю учительницу из штата Висконсин к 51,5 года заключения за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Инцидент произошел после пижамной вечеринки, когда 12-летний мальчик остался дома у преподавательницы. По данным СМИ, школьник пытался сопротивляться, однако действия педагога не прекратились, после она пыталась сделать вид, что ничего не произошло.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России необходимо создать открытый реестр насильников и педофилов по аналогии с реестром неплательщиков алиментов. Она пообещала поднять соответствующий вопрос в рамках предстоящего отчета правительства перед депутатами о работе за 2025 год, который состоится 25 февраля.

