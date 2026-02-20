Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 12:48

Учительница получила более 50 лет за надругательства над детьми

Учительницу из США приговорили к 51,5 года за надругательство над детьми

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд приговорил 34-летнюю учительницу из штата Висконсин к 51,5 года заключения за сексуальные преступления против несовершеннолетних, сообщает Fox6now. Инцидент произошел после пижамной вечеринки, когда 12-летний мальчик остался дома у преподавательницы.

По данным издания, школьник пытался сопротивляться, однако действия педагога не прекратились. Женщина пыталась сделать вид, что ничего не произошло. Но произошедшее видели другие дети.

Спустя несколько месяцев учительница потребовала, чтобы ребенок извинился и никому не рассказывал о случившемся. Кроме того, выяснилось, что женщина отправляла непристойные сообщения другому несовершеннолетнему — 16-летнему юноше, с которым планировала встретиться в день задержания.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила в беседе с NEWS.ru, что в России необходимо создать открытый реестр насильников и педофилов по аналогии с реестром неплательщиков алиментов. Она пообещала поднять соответствующий вопрос в рамках предстоящего отчета правительства перед депутатами о работе за 2025 год, который состоится 25 февраля.

