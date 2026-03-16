«Мне казалось, меня убивают»: как педофил снимал детское порно в СССР

Героиня нового интервью активистки Анастасии Даниленко стала жертвой педофильской порноиндустрии еще в Советском Союзе при руководстве Никиты Хрущева. Ее мать после развода завязала отношения с кинооператором и пообещала дочке, что тот снимет о ней фильм. NEWS.ru рассказывает историю Ольги Трошиной.

«Мама перестала со мной разговаривать»

Сейчас Ольге 72 года. Последние пять из них она активно посещает психотерапевта. Только после выхода на пенсию женщина решила разобраться со своими душевными проблемами. Во время одного из сеансов ей пришлось вспомнить страшные события 1963 года.

К тому времени восьмилетняя девочка Оля жила вместе с мамой в коммунальной квартире. Их комната была разделена тонкой древесной перегородкой. Мама и папа совсем недавно развелись. Отец ушел в другую семью. Там уже успел родиться ребенок, что очень раздосадовало маму. Именно в этот момент, как вспоминает Ольга, она почувствовала, как мать охладела к ней. Параллельно с этим в доме появился новый мужчина — кинооператор.

«Когда мне исполнилось восемь лет, ее отношение ко мне очень изменилось. Меня никогда не били, на меня никогда не повышали голос. Меня не наказывали даже, понимаете? Это все оставалось так же, но она стала меня плохо кормить, потому что деньги все она отдавала этому мужчине. Она стала очень холодная, перестала со мной разговаривать», — вспоминает Ольга.

«Тебе будет приятно»

В один из вечеров мама предупредила Олю — новый мужчина останется у них ночевать. Девочку это не насторожило, но после случилось неожиданное. Мамин ухажер посреди ночи вошел в комнату, где спала Оля, абсолютно голый.

«Он подходит и говорит: „Я просто с тобой полежу“. Лег со мной рядом, говорит: „Раздвинь ножки, тебе будет приятно“. <...> В общем, я ничего не поняла, я вам скажу. А потом мне говорит: „Отворачивайся к стенке и спи“. Что я и сделала», — рассказывает Ольга.

На следующий день мужчина позвал девочку в ту же комнату. Ситуация повторилась при дневном свете.

«Когда мы выходили, мама как раз шла на кухню с чайником. И она так озабоченно говорит с тревогой: „Что вы там делали?“ Он ей отвечает: „Играли“. Когда он ушел, она у меня спрашивает: „Что вы там делали?“ Я говорю: „Он ласкал мне половые органы“. Больше не было разговоров и вопросов. <...> В следующий раз он уже при ней говорил: „Мы с Олей пошли в ту комнату“», — вспоминает Ольга.

На выходе из комнаты мужчина спросил у Оли при маме, понравилось ли ей. Девочка, оцепеневшая от ужаса, ответила утвердительно.

«Он будет снимать о тебе фильм»

Мать никак не обсуждала происходящее с дочерью, а только спустя время предупредила, что скоро дядя снова приедет в гости, но уже не один.

«Чуть-чуть время прошло. Мама мне говорит: „Приедет вот этот товарищ со своим другом. Он будет снимать о тебе фильм“», — цитирует Ольга свою маму.

«Товарищ» действительно вскоре приехал и привез с собой деревянную треногу. На нее крепилась видеокамера. С ним в квартире появился темноволосый высокий мужчина. Съемочная команда обосновалась в той же злополучной комнате. Матери сказали, что дадут сигнал, когда Олю можно будет пустить под прицел видеокамеры.

«И он говорит: „Мы готовы“. Мама открывает дверь этой комнаты и вот таким мягким движением меня туда заводит. Стоит этот его товарищ с расстегнутыми, значит, брюками, его половые органы наружу. Как только я вошла, мне этот товарищ, который снимал, говорит: „Иди сюда“. Я медленно иду. Вообще, у меня состояние какого-то ужаса. Но я все равно ничего не понимаю. Мама оставалась в соседней комнате», — вспоминает Ольга.

Девочку заставили заниматься с мужчиной оральным и классическим сексом. Все происходящее вызывало у Оли шок. В какой-то момент Оля подумала, что ее убивают.

«Оператор мне говорит: „Глазки закрой“. Я глаза закрываю, и мне кажется, я потеряла сознание. <...> У меня было такое ощущение, что меня убивают, понимаете? Мне восемь лет. <...> И вот этот мужчина стоит и смотрит. Наверное, какое-то садистское удовольствие или еще какое-то там другое, помимо чисто сексуального, он получал от происходящего», — возмущается Ольга.

«Что это Оля в таком виде?»

Педофилы одели девочку и вывели из комнаты со словами «Олю нужно помыть».

«Мама, глазом не моргнув, берет меня за руку и ведет в ванную. <...> А из кухни идет соседка, и я прямо вижу, как ее глаза округляются. Она на меня смотрит и говорит: „Что это Оля в таком виде?“ И меня прямо аж затрясло. И мама с такой полуулыбкой иронической говорит: „Да сейчас помоем“», — вспоминает Ольга.

Позже за столом мама была в особо бодром расположении духа. Она приготовила на всех чай и распаковала печенье, которое мужчины принесли в качестве угощения для девочки.

«Дядя писей сделал»

Когда педофилы ушли, мама решила осмотреть половые органы девочки. Гениталии были воспалены, а в следующие пять дней состояние Оли становилось все хуже: марганцовка и детский крем не помогали. Тогда мама повела дочку к детскому гинекологу. Врач предположила, что школьница трогала себя грязными руками.

«А я ей говорю: „А я там руками не ковыряюсь“. Она тогда поворачивается и спрашивает: „Тогда откуда это?“ Я говорю: „Дядя писей сделал“. Она садится, все внимательно осматривает. И она говорит: „Надрыв и разрыв девственной плевы и кровоподтек правой боковой стенки влагалища“. Она все это озвучила и говорит маме: „Вам нужно в милицию. Я все подробно для милиции напишу“», — делится Ольга.

Как только они вышли из кабинета врача, мама сказала Оле: «Никогда никому не говори об этом». Ни в какую милицию мать не пошла.

«Я даже к сексологу пошла»

Позже оператор приходил в квартиру несколько раз. Иногда съемки проходили даже в присутствии матери. Женщина просто ложилась на диван и отворачивалась к стенке, чтобы не видеть происходящее. Но вскоре мужчина пропал. А через полтора года после первого эпизода с изнасилованием на камеру маму Ольги забрали в больницу. У женщины была диагностирована шизофрения.

Оля начала жить в семье отца и забыла о том, что происходило в той злополучной коммунальной квартире. Однако сложные отношения с мачехой продолжали бить по ее психике, а серия изнасилований, пережитых в детстве, повлияла на взрослую жизнь.

Последние три года женщина работает с психотерапевтом над своим диагнозом — КПТСР (комплексное посттравматическое стрессовое расстройство). Менять свою жизнь на седьмом десятке женщина решилась после того, как попала в отделение реанимации.

Сейчас она учится делиться своими эмоциями и мечтает, чтобы жертвы насилия перестали бояться говорить о пережитом опыте.

