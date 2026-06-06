Трамп намекнул, что может навредить одному из государств Ближнего Востока

Трамп намекнул, что может навредить одному из государств Ближнего Востока Трамп намекнул, что США готовы возобновить военные действия против Ирана

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед фермерами в штате Висконсин намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана. Он пошутил, что сворачивает встречу как раз по причине организации конфликта.

Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном, — заявил американский лидер.

США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, жертвами стали более 3 тыс. человек. В апреле Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня, после истечения которого официально о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США ввели блокаду иранских портов.

Параллельно идет переговорный процесс, стороны пытаются согласовать рамочный меморандум. Время от времени они обмениваются отдельными ударами.

Ранее Трамп заметил, что Вашингтон добился «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном. При этом хозяин Белого дома указывал, что Соединенные Штаты готовы возобновить полномасштабные военные действия против Ирана в случае гибели американских военнослужащих в результате атак.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран и США близки к согласованию рамочного соглашения по ядерной тематике. По его словам, стороны достигли заметного прогресса.