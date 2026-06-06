На нем говорят 300 миллионов: как русский язык стал ядром цивилизации

На нем говорят 300 миллионов: как русский язык стал ядром цивилизации

6 июня ООН отмечает День русского языка, которым владеют более 300 млн человек по всему миру. Эксперты уверены, что, несмотря на противодействие и дискриминацию русского языка в ряде стран, он все равно постепенно расширяет ареал своего влияния, чему способствует политика российского государства. Где в мире говорят по-русски, как и куда сейчас проникают русская культура и язык — в материале NEWS.ru.

Почему ООН отмечает День русского языка

День русского языка в Организации объединенных наций традиционно отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Для ООН русский язык обладает особым статусом, являясь одним из шести официальных.

В преддверии этой даты президент России Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, на котором поручил при подготовке педагогов начальной школы увеличить количество часов, уделяемых на преподавание русского языка и литературы.

Русский язык является одним из самых распространенных в мире, поэтому его значение трудно переоценить, отметила в беседе с NEWS.ru культуролог Анна Голубцова.

«Несмотря на попытки отмены русской культуры и русского языка в последние годы, особенно на Западе, он, по данным на 2024–2025 годы, остается девятым в мире по количеству носителей и седьмым по количеству людей, для которых является родным. 255–258 млн человек им владеют и для 154–155 млн он родной. К сожалению, в последние годы на уровне статистики мы видим постепенное уменьшение количества русскоговорящих», — рассказала эксперт.

По ее словам, такое сокращение — следствие целенаправленных действий в рамках информационной войны против России.

6 июня ежегодно в день рождения поэта Александра Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

«Язык — это система коммуникации, то есть распространения знаний, идей и культурного кода. Идеи, культурный код заложены в самой лингвистической структуре языка, не говоря уже о том, что владение языком дает доступ ко всей полноте культурного наследия, к возможности считывать уникальные символы, характерные для этой культуры. Естественно, что на Западе русский язык воспринимается, как угроза „мягкой силы“ России. Потому против него ведется систематическая кампания», — уверена эксперт.

Почему русский можно назвать «языком Прометея»

Для многих наций русский на определенном историческом этапе стал «языком Прометея», рассказал политолог, историк и специалист по россике Владимир Андреев.

«Если свободно владеет русским 250–260 млн человек в мире, то 300 млн знают его в той или иной степени. И в имперский, и в советский период российской истории для многих народов русский язык стал тем, что принесло в их культуры письменность, науку, образование, искусство, библиотеки и университеты. Все это было создано русскими людьми, русской культурой, русской цивилизацией. Поэтому русский язык является не просто неотделимой частью цивилизации, но и ее ядром», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По его словам, противодействие распространению русского языка и попытки его дискриминации где бы то ни было в мире должны восприниматься как угроза на государственном уровне.

«Любые поползновения против русского языка должны восприниматься русским обществом и русским государством как угроза уничтожения всей цивилизации, никак иначе. Поэтому одна из целей СВО — сохранение права русских людей, русскоязычных людей говорить, учиться, писать, отстаивать свои интересы в суде на русском языке. Эти права нынешнее украинское государство пытается наглым образом у людей отобрать, поправ их природные права на то, чтобы жить, размышлять и работать в той языковой среде, в которой они родились», — подчеркнул Андреев.

Где и почему говорят на русском языке

Основной ареал распространения русского языка вне России — это бывшие советские республики.

«Сейчас государство работает по восточному направлению, развивая программы культурного обмена и образования на русском, например, в Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Армении и Казахстане. Во многих из этих стран русский язык если и не один из государственных, то законодательно признан языком межнационального общения, либо, как в Киргизии, ему по Конституции предоставлен особый статус. Но это исторически дружественные нам народы и страны. Интересно, что и на Западе, несмотря на противодействие, остаются мощные очаги русского языка и культуры», — указала Голубцова.

Книги на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади, приуроченном ко Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Культуролог обратила внимание на страны Прибалтики, с их многолетней и систематической русофобией. По ее словам, несмотря на политику искоренения всего русского, в этих государствах до сих пор остаются огромные по меркам этих стран русскоговорящие общины.

«По последним данным, от 25% до 40% населения там считают русский родным языком. И это прекрасная возможность для того, чтобы реализовать программы популяризации русского языка, как языка бытового и повседневного общения, даже если на государственном уровне идет противодействие. У нас за рубежом живет огромное количество соотечественников, которые уехали либо когда-то давно, либо относительно недавно, но вот уже для их детей и внуков русский язык может оказаться не родным», — предупредила Голубцова.

Она уверена, что на эту ситуацию нужно обратить пристальное внимание и переломить эту тенденцию.

«Русский должен быть популярным, а то и модным, хотя бы в среде российских зарубежных диаспор», — подчеркнула эксперт.

По словам Андреева, кроме «традиционных» ареалов распространения русского языка Россия сейчас проводит «мягкую языковую экспансию» по новым, часто неожиданным направлениям.

«Помимо сохранения русской культуры и русского языка, например, в Израиле, где традиционно до 20% населения владеют или считают русский родным, мы пошли дальше на юг. И теперь русский постепенно распространяется в Африке. Российская Федерация занимается популяризацией русской культуры и русского языка на Африканском континенте уже несколько лет. Там открываются школы, открываются центры изучения русского языка, проводится большая культурная цивилизационная работа», — отметил политолог.

По его словам, русский язык, несмотря на свою устойчивость к внешним негативным факторам, все равно нуждается в государственной защитите.

«Невозможно отобрать у человека его язык, его право на этом языке учиться, жить и общаться. Даже пытаться это сделать — категорически нельзя. Это базовый принцип прав человека. Поэтому и борьба за право людей на русский язык является неотъемлемой частью работы Российского государства», — подытожил Андреев.

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