Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 01:29

Появились новые детали в деле пасынка Стаса Намина

Намин не заявил гражданский иск к осужденному за убийство пасынку Ткаченко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая супруга, признанные потерпевшими по делу Романа Ткаченко, не заявили гражданский иск к осужденному, передает РИА Новости. Мособлсуд ранее приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата, а в июне апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Согласно материалам дела, защита ссылалась на проблемы с психическим здоровьем обвиняемого, однако экспертиза не выявила у него тяжелого психического расстройства.

Гражданский иск по делу не заявлен, — сказано в документе.

Ранее Намин заявил, что его пасынок Роман Ткаченко после убийства родного сына музыканта и его бывшей тещи пытался переложить ответственность за произошедшее на собственную мать. О произошедшем Намин узнал со слов экс-супруги.

До этого апелляционный суд не стал менять приговор пасынку композитора Стаса Намина Роману Ткаченко, осужденному за двойное убийство. Мужчина, получивший 18 лет колонии строгого режима, просил пересмотреть действующее решение суда. Защита Ткаченко заявила, что осужденный был очень привязан к бабушке и брату.

Общество
Стас Намин
убийства
иски
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США оценили расход ракет Patriot и THAAD в ходе конфликта с Ираном
Стало известно о взрыве в Полтаве
Кофе вместо боя: учения НАТО с ВСУ стали позором для армий Альянса
В России взялись за блокировку провайдеров в многоквартирных домах
В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги
Жители Прибалтики массово въезжают в Россию
Слухи о мобилизации осенью 2026-го: откуда берутся, что будет на самом деле
Появились новые детали в деле пасынка Стаса Намина
Стала известна отрасль с самой высокой средней зарплатой в России
В Сочи ввели ограничения на работу аэропорта
Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
Митрополит Иларион сообщил новые подробности дела о задержании в Чехии
Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Названа сумма возможной выручки Билана от сольного шоу в Москве
Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей
Стало известно, кому принадлежит один из якобы атакованных танкеров в Египте
«Духовны мерзкий тип»: Вован и Лексус о западных политиках и лучших пранках
Мойка мотоцикла обернулась смертью для 11-летнего мальчика под Белгородом
Сенат США сделал новый шаг по делу сообщницы Эпштейна
Смерть тренера, развод с Усмановым, свой спектакль: как живет Ирина Винер
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.