Появились новые детали в деле пасынка Стаса Намина Намин не заявил гражданский иск к осужденному за убийство пасынку Ткаченко

Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая супруга, признанные потерпевшими по делу Романа Ткаченко, не заявили гражданский иск к осужденному, передает РИА Новости. Мособлсуд ранее приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата, а в июне апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Согласно материалам дела, защита ссылалась на проблемы с психическим здоровьем обвиняемого, однако экспертиза не выявила у него тяжелого психического расстройства.

Гражданский иск по делу не заявлен, — сказано в документе.

Ранее Намин заявил, что его пасынок Роман Ткаченко после убийства родного сына музыканта и его бывшей тещи пытался переложить ответственность за произошедшее на собственную мать. О произошедшем Намин узнал со слов экс-супруги.

До этого апелляционный суд не стал менять приговор пасынку композитора Стаса Намина Роману Ткаченко, осужденному за двойное убийство. Мужчина, получивший 18 лет колонии строгого режима, просил пересмотреть действующее решение суда. Защита Ткаченко заявила, что осужденный был очень привязан к бабушке и брату.