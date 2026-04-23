Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 13:25

Глава Минпросвещения Киргизии раскрыла статус русского языка в стране

Глава Минпросвещения Киргизии: русский остался языком науки и общения в стране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения и науки, он защищен Конституцией республики, заявила министр просвещения страны Догдургуль Кендирбаева в рамках международного общественно-делового форума традиций и ценностей Евразии в Москве. Она пояснила, что Киргизия является билингвальной страной, где 1,5 млн детей изучают русский язык, передает РИА Новости.

Кыргызстан — билингвальная страна. Русский язык защищен Конституцией. Полтора миллиона детей проходят уроки русского языка, — сказала Кендирбаева.

При этом киргизский язык остается в приоритете как национальный, а в последнее время у молодежи также очень востребован английский как язык глобальной экономики. По словам Кендирбаевой, один язык не должен быть конкурентом другого, и в подтверждение своих слов она привела киргизскую пословицу о том, что один язык дает одну возможность, а несколько языков — много возможностей.

Ранее выяснилось, что, несмотря на политику украинизации, русский язык остается главным в общении среди жителей Украины. Так, 40% школьников на переменах используют русский, а доля детей, называющих украинский родным языком, за год упала с 71 до 64%.

СНГ
Киргизия
Россия
русский язык
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.